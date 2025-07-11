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Kars'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Sarıkamış'ta kontrolden çıkan aracın şarampole devrildiği trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 07:53, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 08:06
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Kars'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Kaza Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. M.A. kontrolündeki ticari araç, Kars-Erzurum karayolu Hamamlı köyü mevkisinde yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yaptığı sırada şarampole devrildi.

Kazada sürücü M.A. ve araçta bulunan E.Ö., R.E. ile A.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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