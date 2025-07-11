Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Malezya'da Başbakan İbrahim tarafından kabul edildi.

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