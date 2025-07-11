ABD Başkanı Trump, Yeni Gümrük Vergilerini Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, çoğu ticaret ortağına yüzde 15 veya yüzde 20 oranında genel gümrük vergileri getirmeyi planladığını açıkladı. Bu karar, ABD'nin ticaret politikalarında önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Trump, "Geriye kalan tüm ülkelere, ister yüzde 20 ister yüzde 15 olsun, bir şekilde ödeme yapacaklarını söyleyeceğiz. Şimdi bunu netleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, uluslararası ticaret ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Yeni Gümrük Vergileri ve Uygulama Süreci

Trump, Avrupa Birliği üyeleri dahil olmak üzere ilgili ülkelere yeni gümrük vergisi oranlarını bildiren mektupların bugün ya da yarın gönderileceğini belirtti. Ayrıca, "Bunu bugün yapmak istiyorum. Önümüzdeki birkaç saat içinde duyuruları yapacağız" diyerek sürecin hızla başlayacağını vurguladı.

Öne Çıkan Noktalar

Çoğu ticaret ortağına yüzde 15 veya yüzde 20 oranında genel gümrük vergisi uygulanacak.

veya oranında genel gümrük vergisi uygulanacak. Avrupa Birliği üyeleri dahil birçok ülkeye bilgilendirme mektupları gönderilecek.

dahil birçok ülkeye bilgilendirme mektupları gönderilecek. Duyuruların önümüzdeki saatlerde yapılması planlanıyor.



