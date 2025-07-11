Dolar haftayı 40,16 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 40,16 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 17:35, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 17:37
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin perşembe günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|40,0690
|40,0700
|40,1670
|40,1680
|Avro
|46,9630
|46,9640
|47,0430
|47,0440
|Sterlin
|54,4280
|54,4380
|54,2930
|54,3030
|İsviçre frangı
|50,3680
|50,3780
|50,5520
|50,5620
|ANKARA
|ABD Doları
|40,0390
|40,1190
|40,1370
|40,2170
|Avro
|46,9230
|47,0030
|47,0030
|47,0830
|Sterlin
|54,3680
|54,5780
|54,2330
|54,4430