Dolar haftayı 40,16 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin perşembe günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 40,0690 40,0700 40,1670 40,1680 Avro 46,9630 46,9640 47,0430 47,0440 Sterlin 54,4280 54,4380 54,2930 54,3030 İsviçre frangı 50,3680 50,3780 50,5520 50,5620 ANKARA ABD Doları 40,0390 40,1190 40,1370 40,2170 Avro 46,9230 47,0030 47,0030 47,0830 Sterlin 54,3680 54,5780 54,2330 54,4430