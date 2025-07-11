Terör örgütü PKK silahlarını imha etti

Türkiye, yarım asırdır süren terör belasından kurtuluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumuyla destek verdiği 'Terörsüz Türkiye' hedefinde son aşamaya geçildi.

Daha önce fesih kararı aldığını duyuran terör örgütü PKK, silah bırakmaya başladı.

Süleymaniye'ye 70, Erbil'e ise 120 kilometre mesafede bulunan ve KYB'nin kontrolündeki Dukan ilçesinde, örgütün silah bırakma sürecini takip etmek üzere Türkiye ve Irak'tan çok sayıda basın mensubu, yazar ve siyasetçi bir araya geldi.

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

PKK'lılar burada ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.

Örgütün tamamen silahsızlanma sürecinin ise eylül ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Hedef 'Terörsüz Türkiye'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili ilk değerlendirmelerini 30 Ekim'de yaptı. Cumhur İttifakının ortak siyasi vizyonla hareket ettiği sürece ilişkin desteğini vurguladı. Hedef 'Terörsüz Türkiye' idi.

Gelişmelerle beraber DEM Parti heyeti Adalet Bakanlığı'nın izniyle 28 Aralık'ta İmralı'ya giderek ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiler.

AK Parti başta olmak üzere Meclis'teki partilerle de görüşme trafiği sürdü.

İmralı'dan terör örgütü PKK'ya kendisini feshetme çağrısı geldi

İmralı ile 22 Ocak'ta ikinci, 27 Şubat'ta üçüncü görüşme yapıldı. Üçüncü görüşme sonrası İmralı'dan terör örgütü PKK'ya kendisini feshetme çağrısı geldi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, 31 Mart'ta siyasi partiler arasında dikkat çeken ziyaretler vardı.

AK Parti 10 yıl sonra, MHP ilk kez DEM Parti ile bayramlaştı. DEM Parti'nin Mart ayında Meclis'te başta AK Parti ve MHP olmak üzere siyasi partilerle ikinci tur görüşmeleri sürecin önemli sac ayaklarından biri oldu.

Sonrasında asıl ve kritik görüşmenin adresi Beştepe oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan'da DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti.

Sürecin önemli ismi Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı sonucu 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Kendisi de uzun süre tedavi gören Devlet Bahçeli, üç ay sonra ilk kez 7 Mayıs'ta, Önder'in taziye töreni için Meclis'e gitti.

PKK kongresini topladı

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta kongresini topladı. 12 Mayıs'ta silah bırakma ve fesih kararı aldığını duyurdu. Sahadaki gelişmeler devletin ilgili kurumları tarafından titizlikle takip edildi.

Terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramaması için devletin kontrolündeki temaslar aralıksız devam etti.

DEM Parti Heyeti, 18 Mayıs ve 6 Temmuz tarihlerinde iki kez daha İmralı'ya gitti. Takvim yaprakları 7 Temmuz'u gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme daha yapıldı.

Son aşamaya geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ı kabul etti.

Terörsüz Türkiye hedefinin iki mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli 10 Temmuz'da bir kez daha bir araya gelerek gelişmeleri değerlendirdi.

Ve sabır, özveri, büyük kararlılıkla yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecinde son aşamaya geçildi.

Terör örgütü PKK,, silah bırakmaya başladı. Böylece Türkiye, yaklaşık yarım asırdır süren terör sorunundan kurtulma aşamasına gelerek önemli bir eşiği geride bıraktı.