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İBB yolsuzluk soruşturmasında 8 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklanma talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 18:22, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 18:58
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İBB yolsuzluk soruşturmasında 8 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförlerinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurddaş, Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk ile Mustafa Bostancı, muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılık, Bulut Aydöner, Fatih Yağcı, Hüseyin Yurddaş, Kadir Öztürk, Murat Or, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca ve Ümit Polat'ı tutuklama, Zafer Çimen ve Salih İlhan'ı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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