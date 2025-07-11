Erdoğan'dan Yiğit Bulut için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 11:05, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 11:06
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci yazar Yiğit Bulut, kanser tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulut için bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Erdoğan, mesajında, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut'un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.