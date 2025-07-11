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FETÖ Üyesi Bitlis İstihbarat Müdürü İstanbul'da Yakalandı

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski Bitlis İstihbarat Şube Müdürü Veysel Özkan, İstanbul'daki hücre evinin önünde yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 11:21, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 11:16
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FETÖ Üyesi Bitlis İstihbarat Müdürü İstanbul'da Yakalandı

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski Bitlis İstihbarat Şube Müdürü Veysel Özkan, İstanbul'da kaldığı hücre evinin önünde yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik bir çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen Veysel Özkan'ın İstanbul'da bir hücre evinde kaldığı tespit edildi.

Polis ekipleri, Özkan'ı iş yerine gittiği sırada hücre evinin önünde yakaladı. Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Özkan, sevk edildiği adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

  • Veysel Özkan, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranıyordu.
  • İstanbul'da kaldığı hücre evinin önünde yakalandı.
  • Evde çok sayıda dijital materyal bulundu.
  • Adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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