Ankara'da hasta taşıyan ambulans ile tır çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, hasta taşıyan bir ambulans ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Çubuk-Ankara kara yolu Güldarpı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. F.Y. idaresindeki 06 FM 6472 plakalı ambulans ile S.A. yönetimindeki 34 KKM 701 plakalı tır çarpıştı. Kazada, ambulans sürücüsü F.Y., sağlık personeli M.B. ve C.Y., hasta yakını N.T. ile henüz ismi öğrenilemeyen hasta yaralandı.

Kaza Sonrası Müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.



