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ASELSAN, Borsa İstanbul'da Zirveye Yerleşti

Borsa İstanbul'da ASELSAN, Garanti BBVA ve Enka gibi şirketler piyasa değeriyle öne çıktı. İlk 10 şirketin toplam değeri 4 trilyon lirayı aştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 13:39, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 13:52
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ASELSAN, Borsa İstanbul'da Zirveye Yerleşti

Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek şirketler arasında zirve yarışı yılın ilk yarısında da devam etti. ASELSAN, piyasa değerini yüzde 108 artırarak ilk sıraya yerleşti. Özellikle ABD'de tarife gündeminin yol açtığı risk dalgalanmaları ve İran-İsrail arasında yaşanan çatışmalar, küresel pay piyasalarında hareketli bir döneme neden oldu. Bu gelişmeler, savunma ve havacılık sektöründeki şirketlerin hisselerinde artışlara yol açarken, yurt içi piyasalarda da etkisini gösterdi. Yılın ilk yarısında endeks temelli oynaklıklardan çok hisse bazlı hareketler öne çıktı ve Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket ASELSAN oldu. Haziran ayı sonunda ASELSAN'ın piyasa değeri 687 milyar 648 milyon liraya ulaşırken, yılbaşından bu yana şirketin değer kazancı yüzde 108 olarak gerçekleşti.

Piyasa Değeri En Yüksek Şirketler

  • ASELSAN: 687 milyar 648 milyon lira
  • Garanti BBVA: 567 milyar lira
  • Enka İnşaat ve Sanayi AŞ: 398 milyar 700 milyon lira
  • Türk Hava Yolları: 391 milyar 230 milyon lira

Piyasa Değerindeki Yıllık Artışlar ve Kayıplar

  • ASELSAN: Yüzde 108 artış
  • Enka: Yüzde 37 artış
  • Garanti BBVA: Yüzde 9 artış
  • Akbank: Yüzde 5 artış
  • Türk Hava Yolları: Yüzde 1 artış
  • Koç Holding: Yüzde 14 değer kaybı
  • BİM: Yüzde 7 değer kaybı
  • Ford Otosan: Yüzde 5 değer kaybı
  • İş Bankası (C): Yüzde 2 değer kaybı
  • Tüpraş: Yüzde 1 değer kaybı

Sıralamadaki Değişiklikler ve Sektörel Dağılım

ASELSAN, piyasa değerini 357 milyar lira artırarak beş sıra yükseldi ve birinciliğe yerleşti. Garanti BBVA ise 44,5 milyar lira değer artışıyla ikinci sırada yer aldı. Enka, 107,1 milyar lira değer artışıyla altı sıra yükselerek üçüncü sıraya çıktı. Türk Hava Yolları ise bir sıra gerileyerek dördüncü oldu. Koç Holding, altı ayda 62,4 milyar lira kaybederek beşinci sıraya düştü.

Piyasa Değeri En Yüksek İlk 10 Şirketin Toplamı ve Sektörler

Yılın ilk altı ayında piyasa değeri en yüksek on şirketin toplam değeri 4 trilyon 22 milyar 501 milyon lira oldu. Bu şirketler yıl başından bu yana yüzde 12 değer kazanarak toplamda 418 milyar liralık artış sağladı. Sektörel dağılımda ise ilk on şirketten üçü bankacılık sektöründen gelirken, savunma sanayi, havayolu taşımacılığı, inşaat, perakende satış, enerji, otomotiv ve holding alanında birer şirket yer aldı.

Listede Yer Alan Şirketlerdeki Değişiklikler

Geçen yılın aynı dönemine göre listede yer alan Yapı ve Kredi Bankası, yerini Enka'ya devretti.


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