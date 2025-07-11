Tesla İkiye Bölündü: İki Hemşire Yanarak Hayatını Kaybetti

Malatya'da gece saatlerinde meydana gelen feci kazada , Tesla marka otomobil aydınlatma direğine çarparak ortadan ikiye bölündü. Kazada araçtaki iki hemşire hayatını kaybetti. Olay, saat 04.00 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ozan Uçar (33) idaresindeki 34 U 0047 plakalı Tesla marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye bölünerek alev aldı ve yanmaya başladı.

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