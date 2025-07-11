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Tesla İkiye Bölündü: İki Hemşire Yanarak Hayatını Kaybetti

Malatya'da Tesla marka otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu iki hemşire hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 16:20, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 16:31
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Malatya'da gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, Tesla marka otomobil aydınlatma direğine çarparak ortadan ikiye bölündü. Kazada araçtaki iki hemşire hayatını kaybetti. Olay, saat 04.00 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ozan Uçar (33) idaresindeki 34 U 0047 plakalı Tesla marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye bölünerek alev aldı ve yanmaya başladı.

Kazanın Detayları

  • İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
  • İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
  • Ozan Uçar ile Uğur Oğraş olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenaze İşlemleri ve Defin Bilgileri

  • Hayatını kaybeden iki sağlık çalışanının cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.
  • Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen cenazelerin, görev yaptıkları Turgut Özal Tıp Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.
  • Uğur Oğraş'ın Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde, Ozan Uçar'ın ise Doğanşehir ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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