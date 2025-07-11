Tesla İkiye Bölündü: İki Hemşire Yanarak Hayatını Kaybetti
Malatya'da Tesla marka otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu iki hemşire hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 16:20, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 16:31
Malatya'da gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, Tesla marka otomobil aydınlatma direğine çarparak ortadan ikiye bölündü. Kazada araçtaki iki hemşire hayatını kaybetti. Olay, saat 04.00 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ozan Uçar (33) idaresindeki 34 U 0047 plakalı Tesla marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye bölünerek alev aldı ve yanmaya başladı.
Kazanın Detayları
- İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
- Ozan Uçar ile Uğur Oğraş olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenaze İşlemleri ve Defin Bilgileri
- Hayatını kaybeden iki sağlık çalışanının cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.
- Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen cenazelerin, görev yaptıkları Turgut Özal Tıp Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.
- Uğur Oğraş'ın Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde, Ozan Uçar'ın ise Doğanşehir ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.