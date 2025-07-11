Bahçeli'den Erdoğan'a 'Terörsüz Türkiye' telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 16:02, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.
Bahçeli, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.