Fuat Oktay: Terörsüz Türkiye artık hayal değil, somut bir gerçektir!

X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, yıllardır süren terörle mücadele sürecinin "tarihi bir başarı" ile sonuçlandığını belirten Oktay, "Terörsüz bir Türkiye ideali artık hayal değil, somut bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

"Bölge halkı için yeni bir dönem başlıyor"

Fuat Oktay, PKK terör örgütünün silah bırakma noktasına gelmesinin sadece bir güvenlik zaferi olmadığını, aynı zamanda bölge halkı için de yeni bir dönemin kapısını araladığını belirtti. Oktay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yıllardır milletçe sabırla, azimle ve bedel ödeyerek sürdürdüğümüz terörle mücadele süreci, tarihi bir eşiğe gelmiştir. Terörsüz bir Türkiye ideali artık hayalden somut bir gerçeğe dönüşmektedir.

PKK terör örgütünün silah bırakma noktasına gelmesi, devletimizin kararlı duruşu ve milletimizin birlik ruhunun ortak bir neticesidir. Bu gelişme, sadece iç güvenlik açısından değil; aynı zamanda bölge halkının kalkınması, huzuru ve barış içerisinde geleceğe yürümesi adına yeni bir dönemin başlangıcıdır."

"Kalıcı barışın teminatı olmaya devam edeceğiz"

Oktay, açıklamasını şu mesajla tamamladı:

"Güzel ülkemizde kalıcı barışın, huzurun ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğiz."