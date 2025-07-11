Ticaret Bakanlığı'nda Promosyon Anlaşması: Tek Seferde 90 Bin TL
Ticaret Bakanlığı personeli için yapılan maaş promosyon anlaşmasıyla, çalışanlara 3 yıl boyunca tek seferde tam 90 bin TL ödeme yapılacak. Sendika ise karara şerh düştü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 16:41, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 16:41
Ticaret Bakanlığı personeli için maaş promosyon anlaşması imzalandı. Bu anlaşma kapsamında, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu personeli, 3 yıl için tek seferde 90 bin TL promosyon ödemesi alacak.
Anlaşmaya İlişkin Detaylar
- 3 yıl için geçerli olacak.
- Promosyon ödemesi tek seferde yapılacak.
- Kişi başına 90 bin TL ödenecek.
Sendikanın Kararı
Ticaret Bakanlığı'nda yetkili sendika olan Türk Büro-Sen, alınan karara şerh düştü.