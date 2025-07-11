Duruşmalar TRT'de Yayınlanacak mı? Bakan Tunç'tan Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, duruşmaların TRT'de yayınlanması ile ilgili olarak, Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 183. maddesinde bir değişiklik yapılmasının Meclis'in takdirinde olduğunu belirtti. Meclis Adalet Komisyonu'nun toplanıp ardından Genel Kurul'a göndereceğini, ilk teklifte ise Meclis'in gündemine hakim olduğunu ve her zaman her kanunu belli bir sürede çıkarabileceğini ifade etti. Tunç, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Yargı Süreçleri ve Şeffaflık

Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmasıyla ilgili olarak, yargısal süreçlerin siyasi dava gibi gösterilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Tunç, adli soruşturmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Yargıyı etkilemeye yönelik tehdit edici ve hakaret edici sözlerin ülkeye bir faydası olmadığını, süreçlerin sükunetle beklenmesi gerektiğini söyledi. Savunmanın yapılacağı yerin meydanlar değil, yargı makamları olduğunu ifade etti.

İddianame ve Delillerin Açıklığı

Tunç, iddianame düzenlendiğinde kimin hangi suçla itham edildiği ve bu suça ilişkin delillerin kamuoyu tarafından öğrenileceğini belirtti. Duruşmaların şeffaf, aleni ve açık olacağını, gizli kapalı olmayacağını vurguladı. Toplanan delillerin ne olduğunu bilmeden, yüzünüzün kızaracağı bir noktaya gelmemeniz gerektiğini söyledi.

Ceza Mahkemesi Kanunu ve Yayın Düzenlemesi

Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 182. maddesi duruşmaların aleni ve açık olduğunu belirtirken, 183. madde ise duruşmalarda fotoğraf çekilemeyeceğini ve video kaydı yapılamayacağını hükme bağlıyor. Tunç, bu konuda yasal bir düzenleme gerekirse, 183. maddede değişiklik yapılmasının Meclis'in takdirinde olduğunu yineledi.

Belediyelere Yönelik Soruşturmalar

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın durumu hakkında, Çalık'ın tedavi altında olduğunu ve hastane raporunun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini, sürece dair Adli Tıp Kurumu'nun karar vereceğini belirtti.

CHP'li ve AK Partili Belediyelere Soruşturmalar

AK Partili belediyelere 30 dava açıldı.

13 mahkumiyet , 7 devam eden dava , 10 beraat var.

, , var. Sadece CHP'li belediyelere operasyon yapıldığı algısının yanlış olduğu belirtildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi Yangını

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını ile ilgili olarak, duruşmaların devam ettiğini ve Bolu Belediye İtfaiyesi'nin raporunun tartışıldığını belirten Tunç, kim sorumluysa yargının bunu sonuna kadar soruşturacağını ifade etti. Türkiye'nin en yetkin bilirkişilik kurulu tarafından verilen rapor çerçevesinde dava açıldığını ve sürecin kesintisiz devam ettiğini söyledi.



