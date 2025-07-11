Duruşmalar TRT'de Yayınlanacak mı? Bakan Tunç'tan Açıklama
Duruşmalar TRT'de Yayınlanacak mı? Bakan Tunç'tan Açıklama
Ticaret Bakanlığı'nda Promosyon Anlaşması: Tek Seferde 90 Bin TL
Ticaret Bakanlığı'nda Promosyon Anlaşması: Tek Seferde 90 Bin TL
Tesla İkiye Bölündü: İki Hemşire Yanarak Hayatını Kaybetti
Tesla İkiye Bölündü: İki Hemşire Yanarak Hayatını Kaybetti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu
LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı
LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı
Ankara Valiliği uyardı: Sıcaklık 38 dereceye ulaşacak
Ankara Valiliği uyardı: Sıcaklık 38 dereceye ulaşacak
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 70 şüpheli yakalandı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 70 şüpheli yakalandı
Terör örgütü PKK silahlarını imha etti
Terör örgütü PKK silahlarını imha etti
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
2025 LGS Zor Muydu Kolay Mıydı?
2025 LGS Zor Muydu Kolay Mıydı?
LGS Sonuçları Açıklandı
LGS Sonuçları Açıklandı
FETÖ'nün Finans Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 16 Gözaltı
FETÖ'nün Finans Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 16 Gözaltı
Çanakkale açıklarında korkutan deprem!
Çanakkale açıklarında korkutan deprem!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kayseri'de zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı
Kayseri'de zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı bugün başlıyor
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı bugün başlıyor
Sağlık Bakanlığı ve 4 Üniversiteye Rektör Ataması Resmi Gazete'de Yayımlandı
Sağlık Bakanlığı ve 4 Üniversiteye Rektör Ataması Resmi Gazete'de Yayımlandı
Hükümlülere Özel Rehabilitasyon Merkezleri Açılıyor!
Hükümlülere Özel Rehabilitasyon Merkezleri Açılıyor!
Ömer Çelik: Erdoğan konuşması kapsamlı ve derinlikli olacak
Ömer Çelik: Erdoğan konuşması kapsamlı ve derinlikli olacak
Gayrimenkul satışı ilk 6 ayda rekora koştu!
Gayrimenkul satışı ilk 6 ayda rekora koştu!
MSB Açıkladı: 12 Asker Nasıl Şehit Oldu?
MSB Açıkladı: 12 Asker Nasıl Şehit Oldu?
Bitcoin'de Tarihi Zirve: 112 Bin Dolar Sınırı Geçildi!
Bitcoin'de Tarihi Zirve: 112 Bin Dolar Sınırı Geçildi!
Kartalkaya Davasında Otel Sahibi Suçu Personele Attı
Kartalkaya Davasında Otel Sahibi Suçu Personele Attı
CHP Kurultay Davasında Görev Uyuşmazlığı Çözüldü
CHP Kurultay Davasında Görev Uyuşmazlığı Çözüldü
Bakanlıktan açıklama: Hayvan pazarları ne zaman açılacak?
Bakanlıktan açıklama: Hayvan pazarları ne zaman açılacak?
Şile Belediyesi'nde 8 Milyonluk Rüşvet İddiası: Başkan Kabadayı Gözaltında
Şile Belediyesi'nde 8 Milyonluk Rüşvet İddiası: Başkan Kabadayı Gözaltında
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere Görevden Uzaklaştırıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere Görevden Uzaklaştırıldı
Not defterini teslim etti: Usulsüzlükleri tek tek yazmış
Not defterini teslim etti: Usulsüzlükleri tek tek yazmış
Danıştay Mahalleliyi Haklı Buldu: Harmandalı Çöplüğü Kapanıyor!
Danıştay Mahalleliyi Haklı Buldu: Harmandalı Çöplüğü Kapanıyor!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Duruşmalar TRT'de Yayınlanacak mı? Bakan Tunç'tan Açıklama

Duruşmaların TRT'de yayınlanması için yasal değişiklik sinyali! CHP ve AK Partili belediyelere açılan davalarda şaşırtıcı istatistikler ortaya çıktı. Yargı sürecinde neler yaşanıyor? Tüm detaylar ve Bakan Tunç'un açıklamalarında...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 16:48, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 16:48
Yazdır
Duruşmalar TRT'de Yayınlanacak mı? Bakan Tunç'tan Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, duruşmaların TRT'de yayınlanması ile ilgili olarak, Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 183. maddesinde bir değişiklik yapılmasının Meclis'in takdirinde olduğunu belirtti. Meclis Adalet Komisyonu'nun toplanıp ardından Genel Kurul'a göndereceğini, ilk teklifte ise Meclis'in gündemine hakim olduğunu ve her zaman her kanunu belli bir sürede çıkarabileceğini ifade etti. Tunç, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Yargı Süreçleri ve Şeffaflık

Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmasıyla ilgili olarak, yargısal süreçlerin siyasi dava gibi gösterilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Tunç, adli soruşturmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Yargıyı etkilemeye yönelik tehdit edici ve hakaret edici sözlerin ülkeye bir faydası olmadığını, süreçlerin sükunetle beklenmesi gerektiğini söyledi. Savunmanın yapılacağı yerin meydanlar değil, yargı makamları olduğunu ifade etti.

İddianame ve Delillerin Açıklığı

Tunç, iddianame düzenlendiğinde kimin hangi suçla itham edildiği ve bu suça ilişkin delillerin kamuoyu tarafından öğrenileceğini belirtti. Duruşmaların şeffaf, aleni ve açık olacağını, gizli kapalı olmayacağını vurguladı. Toplanan delillerin ne olduğunu bilmeden, yüzünüzün kızaracağı bir noktaya gelmemeniz gerektiğini söyledi.

Ceza Mahkemesi Kanunu ve Yayın Düzenlemesi

Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 182. maddesi duruşmaların aleni ve açık olduğunu belirtirken, 183. madde ise duruşmalarda fotoğraf çekilemeyeceğini ve video kaydı yapılamayacağını hükme bağlıyor. Tunç, bu konuda yasal bir düzenleme gerekirse, 183. maddede değişiklik yapılmasının Meclis'in takdirinde olduğunu yineledi.

Belediyelere Yönelik Soruşturmalar

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın durumu hakkında, Çalık'ın tedavi altında olduğunu ve hastane raporunun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini, sürece dair Adli Tıp Kurumu'nun karar vereceğini belirtti.

CHP'li ve AK Partili Belediyelere Soruşturmalar

  • AK Partili belediyelere 30 dava açıldı.
  • 13 mahkumiyet, 7 devam eden dava, 10 beraat var.
  • Sadece CHP'li belediyelere operasyon yapıldığı algısının yanlış olduğu belirtildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi Yangını

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını ile ilgili olarak, duruşmaların devam ettiğini ve Bolu Belediye İtfaiyesi'nin raporunun tartışıldığını belirten Tunç, kim sorumluysa yargının bunu sonuna kadar soruşturacağını ifade etti. Türkiye'nin en yetkin bilirkişilik kurulu tarafından verilen rapor çerçevesinde dava açıldığını ve sürecin kesintisiz devam ettiğini söyledi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber