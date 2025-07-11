Erdoğan'dan PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 17:11, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 17:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamasında, 'Terörsüz Türkiye' hedefine giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin." dedi.