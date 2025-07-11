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Depremde kaybettiği babasına söz verdi, LGS'de Türkiye birincisi oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'daki evleri yıkılan ve babasını kaybeden Şevval Ece Kılınçer, LGS 2025'te 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Deprem öncesi babasına "Birinci olacağım" sözü veren Şevval, bu başarısını onun aziz hatırasına adadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 18:32, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 18:32
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Depremde kaybettiği babasına söz verdi, LGS'de Türkiye birincisi oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'daki evleri yıkılan ve babası Mesut Kılınçer'i kaybeden Şevval Ece Kılınçer, LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından ailesiyle Elazığ'a yerleşen Şevval, Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki ortaokulda eğitimine devam etti. LGS'ye annesi ve öğretmenlerinin desteğiyle hazırlanan Şevval, sınav sürecinde yoğun çalışma disipliniyle dikkat çekti. Şevval Ece Kılınçer yaptığı açıklamada, "Bu bir senelik süreçte konuları tamamen öğrenerek ilerledim. Birçok farklı kaynakla çalıştım. Babama verdiğim bir söz vardı, o yüzden bu başarı benim için çok anlamlı" dedi.

Babasına verdiği sözü yerine getirdiği için mutlu olduğunu ve Galatasaray Lisesi'ne girmeyi hedeflediğini dile getiren Şevval Ece Kılınçer, "LGS 2025'te Türkiye birincisi oldum. Bu bir senelik çalışma sürecini genellikle her konuyu tamamen oturtarak ilerledim. Bu şekilde soruları çözerken bir anlama problemim olmadı. Soruları daha rahat çözdüm. Aynı zamanda birçok farklı kaynaktan birçok soru çeşidi gördüğüm için LGS'de de daha kolay bir şekilde soruları çözdüm. Aynı zamanda bir zaman problemi de yaşamamış oldum. Bu süreçte en büyük destekçim annemdi. O yüzden en çok ona teşekkür ediyorum. Ardından da öğretmenlerimiz konuları anlatırken her zaman eksiklerimizi kapatmamız için çok emek verdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Onun dışında benim babama verdiğim bir söz vardı. 6 Şubat depreminde babam vefat etmeden önce ona LGS'de birinci olacağıma dair ve Galatasaray Lisesi'ni kazanacağıma dair söz vermiştim. Çok şükür, LGS'de birinci oldum. Ancak Galatasaray Lisesi'ne de tercihler döneminde bakacağız" dedi.

Kızının başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden anne Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Kılınçer, "2025 yılı LGS'de Türkiye birincilerinden biri olan Şevval Ece Kılınçer'in annesiyim. Kızımla gurur duyuyorum. Bu yıl çok büyük emek verdi. Hocalarının çok büyük destekleri oldu. Onların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kızıma da en büyük teşekkürü ediyorum. Babasına verdiği bir söz vardı. Onun aziz hatırasına diye yazmanızı da rica ediyorum. Bu başarı onun aziz hatırasınadır" şeklinde konuştu.

Şevval'in öz disiplini ve hedefi olan bir öğrenci olduğunu belirten Okul Müdürü Ahmet Üşen de, "Bugün itibarıyla LGS sonuçları açıklandı. Öğrencilerimiz güzel başarılar elde ettiler. En başta Şevval Ece Kılınçer kızımız 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Öncelikle onu tebrik ediyorum. Özellikle bu süreçte ona emek veren tüm öğretmenlerimize, tüm okul yönetimimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında da başarılarının devamını diliyorum ve buna da yürekten inanıyorum. Çünkü kendini bilen, öz disiplini yerinde, nasıl çalışacağını bilen, hedefini belirlemiş bir öğrencimizdi. Belki de başarısını burası getirdi" diye konuştu.

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