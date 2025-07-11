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İzmir'de 1 kişinin öldüğü zincirleme kazada 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karıştıktan sonra yaya olarak kaçan ve ekiplerce yakalanan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 19:46, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 19:47
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İzmir'de 1 kişinin öldüğü zincirleme kazada 1 kişi tutuklandı

Yeşillik Caddesi'nde dün önce Yunus Demir (44) idaresindeki 35 BYN 874 plakalı motosikletle çarpışıp, ardından aynı yönde ilerleyen H.B. yönetimindeki 20 AST 40 plakalı araca çarptıktan sonra yaya olarak uzaklaşan 35 AZD 001 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince yakalanan Ş.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

- Olay

Yeşillik Caddesi'nde Ş.T'nin kullandığı 35 AZD 001 plakalı otomobil, Yunus Demir idaresindeki 35 BYN 874 plakalı motosikletle çarpışmış, ardından aynı yönde ilerleyen H.B. yönetimindeki 20 AST 40 plakalı araca çarpmış, çarpmanın etkisiyle H.B'nin aracı kontrolden çıkarak yol kenarındaki mobilya mağazasına girmişti.

Kazada motosiklet sürücüsü Demir olay yerinde yaşamını yitirmiş, hafif yaralanan H.B. ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılmıştı.

Polis, olay yerinden kaçan Ş.T'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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