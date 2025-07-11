LGS'de İmam Hatiplerden 63 Öğrenci Tam Puan Aldı!
LGS'de İmam Hatiplerden 63 Öğrenci Tam Puan Aldı!
DMM: Terörsüz Türkiye Sürecinde İlgili Kurumlar Eşgüdüm Halinde
DMM: Terörsüz Türkiye Sürecinde İlgili Kurumlar Eşgüdüm Halinde
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Köy tahliye edildi
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Köy tahliye edildi
Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Adım: Tüm Gözler TBMM'de!
Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Adım: Tüm Gözler TBMM'de!
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı Başlıyor! Gözler Erdoğan'ın Açıklamasında
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı Başlıyor! Gözler Erdoğan'ın Açıklamasında
Duruşmalar TRT'de Yayınlanacak mı? Bakan Tunç'tan Açıklama
Duruşmalar TRT'de Yayınlanacak mı? Bakan Tunç'tan Açıklama
Ticaret Bakanlığı'nda Promosyon Anlaşması: Tek Seferde 90 Bin TL
Ticaret Bakanlığı'nda Promosyon Anlaşması: Tek Seferde 90 Bin TL
Tesla İkiye Bölündü: İki Hemşire Yanarak Hayatını Kaybetti
Tesla İkiye Bölündü: İki Hemşire Yanarak Hayatını Kaybetti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu
LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı
LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı
Ankara Valiliği uyardı: Sıcaklık 38 dereceye ulaşacak
Ankara Valiliği uyardı: Sıcaklık 38 dereceye ulaşacak
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 70 şüpheli yakalandı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 70 şüpheli yakalandı
Terör örgütü PKK silahlarını imha etti
Terör örgütü PKK silahlarını imha etti
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
2025 LGS Zor Muydu Kolay Mıydı?
2025 LGS Zor Muydu Kolay Mıydı?
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı
Çanakkale açıklarında korkutan deprem!
Çanakkale açıklarında korkutan deprem!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kayseri'de zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı
Kayseri'de zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı
Hükümlülere Özel Rehabilitasyon Merkezleri Açılıyor!
Hükümlülere Özel Rehabilitasyon Merkezleri Açılıyor!
Ömer Çelik: Erdoğan konuşması kapsamlı ve derinlikli olacak
Ömer Çelik: Erdoğan konuşması kapsamlı ve derinlikli olacak
Gayrimenkul satışı ilk 6 ayda rekora koştu!
Gayrimenkul satışı ilk 6 ayda rekora koştu!
MSB Açıkladı: 12 Asker Nasıl Şehit Oldu?
MSB Açıkladı: 12 Asker Nasıl Şehit Oldu?
Bitcoin'de Tarihi Zirve: 112 Bin Dolar Sınırı Geçildi!
Bitcoin'de Tarihi Zirve: 112 Bin Dolar Sınırı Geçildi!
Kartalkaya Davasında Otel Sahibi Suçu Personele Attı
Kartalkaya Davasında Otel Sahibi Suçu Personele Attı
CHP Kurultay Davasında Görev Uyuşmazlığı Çözüldü
CHP Kurultay Davasında Görev Uyuşmazlığı Çözüldü
Bakanlıktan açıklama: Hayvan pazarları ne zaman açılacak?
Bakanlıktan açıklama: Hayvan pazarları ne zaman açılacak?
Şile Belediyesi'nde 8 Milyonluk Rüşvet İddiası: Başkan Kabadayı Gözaltında
Şile Belediyesi'nde 8 Milyonluk Rüşvet İddiası: Başkan Kabadayı Gözaltında
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere Görevden Uzaklaştırıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere Görevden Uzaklaştırıldı
Ana sayfaHaberler Eğitim

LGS'de İmam Hatiplerden 63 Öğrenci Tam Puan Aldı!

Türkiye genelinde 29 ildeki imam hatip okullarından 63 öğrenci, LGS'de 500 tam puan alarak rekor kırdı. Hafız öğrenciler de şampiyonlar arasında yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 20:47, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 20:52
Yazdır
LGS'de İmam Hatiplerden 63 Öğrenci Tam Puan Aldı!

Sınav sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 500 tam puan alan 719 öğrenciden 63'ü imam hatip ortaokullarında eğitim gördü. İmam hatip okullarının önceki yıllardaki sınav başarılarını artırarak sürdürdüğü vurgulanırken, 2024 yılında 25 ilden toplam 27 öğrenci şampiyon olmuştu. Bu yıl ise başarı daha da yükseldi ve 29 ildeki 46 okuldan 63 öğrenci şampiyon oldu. Bu öğrenciler arasında hafız olanlar da yer aldı.

Başarı Gösteren Öğrenciler ve Okullar

Kocaeli Gölcük Eyüpsultan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Efe Köksalan ile Rize Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mahmut Ali Genç, hem hafız olmaları hem de 500 tam puan almalarıyla dikkat çekti.

500 Tam Puan Alan Öğrencilerin Okullara Göre Dağılımı

  • Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten AİHL: 6 öğrenci
  • Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İHO: 4 öğrenci
  • Trabzon Ortahisar Mahmut Celaleddin Ökten AİHL: 4 öğrenci
  • Ankara Tevfik İleri AİHL, Antalya Konyaaltı Hayme Ana Kız AİHL, Aydın Adnan Menderes AİHL, Gaziantep Şahinbey Belediyesi Adil Teymur İHO, Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan AİHL, Malatya Selahaddin Eyyubi AİHL: 2'şer öğrenci
  • Adana Hümeyra Ökten Kız AİHL, Adana Kıvanç AİHL, Aksaray Saadet Güney İHO, Amasya Suluova Şehit Recep İnce İHO, Antalya Manavgat Şehit Uğur Yıldız İHO, Balıkesir Bandırma Ali Öztaylan AİHL, Bartın Merkez İHO, Bitlis Tatvan Sultan Alparslan İHO, Bursa Gemlik Halitpaşa İHO, Bursa Merkez AİHL, Çorum Sungurlu İHO, Denizli Servergazi İHO, Denizli Pamukkale İncilipınar Şehit Burhan Acar İHO, Elazığ Şehit Eyyüp Oğuz AİHL, Erzurum Palandöken İbrahim Hakkı Kubilay İHO, Gaziantep Prof. Dr. Mehmet Görmez AİHL, Gaziantep Şehit Hüseyin Gümüş İHO, İstanbul Bağcılar Orhangazi AİHL, Başakşehir Akif İnan AİHL, Başakşehir M. Emin Saraç İHO, Beyoğlu AİHL, Esenyurt Güzelyurt Kız AİHL, Gaziosmanpaşa Şehit Servet Asmaz AİHL, Güngören Ömer Dinçer İHO, Küçükçekmece Şehit Mehmet Güder AİHL, Sancaktepe Borsa İstanbul Muhsin Yazıcıoğlu AİHL, İzmir Bergamalı Kadri AİHL, Kayseri Şehit Cennet Yiğit İHO, Kayseri 50. Yıl Dedeman AİHL, Kocaeli Gölcük Eyüpsultan İHO, Konya Beyşehir Mehmet Akif Ersoy İHO, Kütahya Tavşanlı Kız AİHL, Manisa Akhisar Ayvaz Dede İHO, Mardin Hacı Suphiye Bölünmez İHO, Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan AİHL, Rize Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan AİHL ve Sivas İhramcızade AİHL: 1'er öğrenci


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber