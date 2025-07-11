Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün transferi için görüşmelere başlandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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