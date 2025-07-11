Aydın'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 22:48, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 22:58
Hüseyin Tufan Doğan'ın kullandığı 10 EZ 776 plakalı otomobil, Aydın-Söke kara yolunun Argavlı Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada büyük hasar gören otomobilin sürücüsü ile yolcu Doğuhan Işık yaşamını yitirdi.