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Başkan Tutdere Ev Hapsinde Grup Toplantısını Yaptı

Hakkında ev hapsi ve görevden uzaklaştırma kararı verilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bugün evinde Belediye Meclisi CHP Grubu üyeleriyle bir grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararla, Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, belediye başkan vekili olarak seçildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 19:00, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 23:12
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Başkan Tutdere Ev Hapsinde Grup Toplantısını Yaptı

Hakkında ev hapsi ve görevden uzaklaştırma kararı verilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bugün evinde Belediye Meclisi CHP Grubu üyeleriyle bir grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararla, Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, belediye başkan vekili olarak seçildi.

Son yerel seçimlerde yüzde 49,74 oy alarak Adıyaman belediye başkanı seçilen AbdurrahmanTutdere, hakkında verilen ev hapsi ve geçici tedbirle görevden uzaklaştırma kararı nedeniyle Belediye Meclisi Grup Toplantısını evinde gerçekleştirdi.Toplantıda, yaşanan süreç tüm yönleriyle ele alınırken, belediye meclisinde ve belediye yönetiminde görev yapacak yeni isim belirlendi. Daha öncebaşkan yardımcısı olarak görev yapan Harita Mühendisi Ufuk Bayır, meclis üyelerinin ortak kararıyla Adıyaman Belediyesi Başkan Vekili olarak seçildi.

İLK AÇIKLAMA EVİN MERDİVENLERİNDEN

Toplantının ardından evinin merdivenlerinde grup üyeleriylebirlikte açıklamada bulunan Başkan Tutdere, alınan kararın Adıyaman!a hayırlı olmasını diledi. Birlik mesajı veren Başkan Tutdere, "Göreve geldiğimiz ilk günden buyana, meclisimizde tüm gruplarla uyum içinde, şeffaf ve çalışkan bir anlayışla halkımıza hizmet ettik. 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşamış, adetaenkazdan yeniden ayağa kalkmaya çalışan şehrimizde birliğimizi, beraberliğimizi hep koruduk. Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz"dedi.

"YATIRIMLARIMIZI, HİZMETLERİMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRECEĞİZ"

Belediye iş ve işleyişinin aksamadan devam edeceğini vurgulayan Başkan Tutdere, "Adıyamanlı kardeşlerim, umutsuzluğa kapılmayın! Arkadaşlarımızgörevlerinin başında, halkımıza hizmet etmeye devam edecek. Biz Adıyaman'a bir söz verdik: Adıyaman'ı mutlu bir şehir yapacağız. Biriz, beraberiz, güçlüyüz veAdıyaman'ız! Adıyaman Belediyesi, Adıyaman halkının evidir. Yatırımlarımızı, hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Her türlü karalama ve iftirayı bertarafedecek güçlü bir ekibimiz var. Kaldığımız yerden, daha da güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Adıyaman'ın yanındayız, halkımızın hizmetinde ve emrindeyiz" diye konuştu.

ADIYAMAN BELEDİYE MECLİSİ HAKKINDA

Adıyaman Belediye Meclisi toplam 32 üyeden oluşmaktadır. Üyelerin 21'i (Başkan Tutdere ile birlikte) Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), 10'u Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (Ak parti), 1'i ise Yeniden Refah Partisi'ndendir.

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