TMSF, TİKA ve Cemevi Başkanlıklarına atama yapıldı

ATAMA KARARLARI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu;

- Başkanlığına Fatin Rüştü KARAKAŞ,

- Üyeliğine Yusuf ÖKSÜZÖMER,

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 113 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza ÖZDEMlR görevden alınmış ve bu suretle boşalan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına Esma ERSİN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkam Serkan KAYALAR görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah EREN atanmıştır.

Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet üyeliklerine, 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanununun 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir.