Kredi Kartı Yapılandırmalarında Faiz Sınırı Getirildi
Kredi Kartı Yapılandırmalarında Faiz Sınırı Getirildi
TMSF, TİKA ve Cemevi Başkanlıklarına atama yapıldı
TMSF, TİKA ve Cemevi Başkanlıklarına atama yapıldı
ABD Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG'ye devlet borcumuz yok
ABD Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG'ye devlet borcumuz yok
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel'e soruşturma
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel'e soruşturma
Polis memuru, tayini çıktığı şehre giderken kaza yaptı: 3 ölü
Polis memuru, tayini çıktığı şehre giderken kaza yaptı: 3 ölü
Yönetmelik Yayımlandı: Özel Eğitimde Biyometrik Kimlik Dönemi!
Yönetmelik Yayımlandı: Özel Eğitimde Biyometrik Kimlik Dönemi!
LGS'de İmam Hatiplerden 63 Öğrenci Tam Puan Aldı!
LGS'de İmam Hatiplerden 63 Öğrenci Tam Puan Aldı!
DMM: Terörsüz Türkiye Sürecinde İlgili Kurumlar Eşgüdüm Halinde
DMM: Terörsüz Türkiye Sürecinde İlgili Kurumlar Eşgüdüm Halinde
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Köy tahliye edildi
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Köy tahliye edildi
Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Adım: Tüm Gözler TBMM'de!
Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Adım: Tüm Gözler TBMM'de!
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı Başlıyor! Gözler Erdoğan'ın Açıklamasında
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı Başlıyor! Gözler Erdoğan'ın Açıklamasında
Duruşmalar TRT'de Yayınlanacak mı? Bakan Tunç'tan Açıklama
Duruşmalar TRT'de Yayınlanacak mı? Bakan Tunç'tan Açıklama
Ticaret Bakanlığı'nda Promosyon Anlaşması: Tek Seferde 90 Bin TL
Ticaret Bakanlığı'nda Promosyon Anlaşması: Tek Seferde 90 Bin TL
Tesla İkiye Bölündü: İki Hemşire Yanarak Hayatını Kaybetti
Tesla İkiye Bölündü: İki Hemşire Yanarak Hayatını Kaybetti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu
LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı
LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı
Ankara Valiliği uyardı: Sıcaklık 38 dereceye ulaşacak
Ankara Valiliği uyardı: Sıcaklık 38 dereceye ulaşacak
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 70 şüpheli yakalandı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 70 şüpheli yakalandı
Terör örgütü PKK silahlarını imha etti
Terör örgütü PKK silahlarını imha etti
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
2025 LGS Zor Muydu Kolay Mıydı?
2025 LGS Zor Muydu Kolay Mıydı?
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı
Çanakkale açıklarında korkutan deprem!
Çanakkale açıklarında korkutan deprem!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hükümlülere Özel Rehabilitasyon Merkezleri Açılıyor!
Hükümlülere Özel Rehabilitasyon Merkezleri Açılıyor!
Ömer Çelik: Erdoğan konuşması kapsamlı ve derinlikli olacak
Ömer Çelik: Erdoğan konuşması kapsamlı ve derinlikli olacak
Gayrimenkul satışı ilk 6 ayda rekora koştu!
Gayrimenkul satışı ilk 6 ayda rekora koştu!
MSB Açıkladı: 12 Asker Nasıl Şehit Oldu?
MSB Açıkladı: 12 Asker Nasıl Şehit Oldu?
Bitcoin'de Tarihi Zirve: 112 Bin Dolar Sınırı Geçildi!
Bitcoin'de Tarihi Zirve: 112 Bin Dolar Sınırı Geçildi!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kredi Kartı Yapılandırmalarında Faiz Sınırı Getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, kredi kartı borçlarının yapılandırılması durumunda uygulanacak aylık faiz, referans oranı aşamayacak. Gecikme faizlerinde de üst sınır belirlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 00:17, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2025 00:20
Yazdır
Kredi Kartı Yapılandırmalarında Faiz Sınırı Getirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI

HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/16)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2025/16)

MADDE 1- 31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)'in geçici 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) 10/7/2025 tarihli ve 11240 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararının 1 inci maddesi uyarınca kredi kartı borçlarının yapılandırılması halinde uygulanacak aylık akdi faiz oranı, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans oranı aşamaz. Söz konusu işlemlerde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise bu Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında belirlenen en yüksek gecikme faiz oranıdır. Bu maddede yer alan faiz oranı ve gecikme faiz oranı ibareleri, katılım bankaları için sırasıyla kar payı oranı ve gecikme cezası oranı olarak uygulanır."

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber