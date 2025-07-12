Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerel Kalkınma Atağı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Türkiye'nin tüm illerinde büyük yatırımların hayata geçirileceğini bildirdi. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız ile Türkiye'mizin tüm illerinde dev yatırımları hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı. Program kapsamında, özellikle Batman'ın potansiyelini zirveye taşıyacak yatırım alanlarının da belirlendiğini vurguladı.

Batman İçin Belirlenen Yatırım Alanları

Siklon olefin kopolimeri (COC) üretimi

Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan atıklardan selüloz veya mikrobiyal gübre üretim tesisi

Sıvı karbondioksit işleme tesisi

Medikal estetik ve sağlık yaşam kompleksi

Kalkınma Ajanslarının Rolü

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Dicle Kalkınma Ajansı aracılığıyla hayata geçirilecek projelerle Batman'ın kalkınma yolculuğuna ivme kazandırılacak. Şehrin sahip olduğu zenginlik, potansiyel ve kültürel birikim yatırımlarla harekete geçirilecek.



