'Uluslararası Filistin Konferansı' BM merkezinde düzenlenecek
Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"nın, 28-30 Temmuz tarihleri arasında New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde gerçekleşeceği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 08:00, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2025 08:01
Konferansın eş başkanlığını üstlenen Fransa ve Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcilikleri, konferansa ilişkin üye ülkelere davetiye mektubu gönderdi.
Mektupta, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün görüşüleceği yüksek düzey katılımlı "Uluslararası Filistin Konferansı"nın, 28-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceği aktarıldı.
BM Genel Kurul kararıyla düzenlenmesi kararlaştırılan "Uluslararası Filistin Konferansı", 17-20 Haziran tarihlerinde planlanmıştı. Konferans, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırı başlatmasının ardından ertelenmişti.