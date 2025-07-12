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MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında 719 öğrencinin tam puan alması üzerine ortaya atılan "şaibe" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, kamuoyunu yanıltıcı ve spekülatif bilgi yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 12:20, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2025 12:23
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MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 Haziran 2025'te yurt içi ve yurt dışında sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilen sınavın, ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde yapıldığı vurgulandı. Sınav sorularının, 8. sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınarak akademisyenler, alan uzmanları ve deneyimli öğretmenler tarafından titizlikle hazırlandığının altı çizildi.

Açıklamada, "Konuştuğum kimi öğrenciler sınav zordu, dedi. Onların zor demesine rağmen tüm soruları doğru yapan 719 öğrenci olamaz" ve "Bir ilde soruların tamamına doğru cevap veren 300 öğrenci var" şeklindeki söylemlerin "akla mantığa sığmayan hayal mahsulü uydurma söylemler" olduğu ve bilgi kirliliği yarattığı ifade edildi.

Bakanlık, bu tür mesnetsiz iddiaların öğrenciler ve ailelerin duygularını istismar ederek çıkar sağlamayı amaçlayan art niyetli kişilerce ortaya atıldığını belirtti.

Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak altını bir kez daha çizerek belirtmek isteriz ki LGS dahil bütün sınavların her aşaması büyük bir titizlik ve özenle yürütülmüştür. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hukukunu ve fedakarlıklarını korumak, Bakanlığımızın en önemli önceliğidir" denildi.

Yapılan tüm açıklamalara rağmen kamuoyunu yanıltıcı iddiaları sürdürenler hakkında hukuki sürecin başlatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Gelinen aşamada tüm açıklamalarımıza rağmen kamuoyunu yanıltıcı bu tür iddiaları ortaya atanlar hakkında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulduğunu da paylaşmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, sürece ilişkin olarak öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin emeklerine ve başarılarına gölge düşürecek yanlış bilgi ve yorumlara itibar edilmemesi konusunda kamuoyuna çağrıda bulundu.

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