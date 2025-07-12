1915 Çanakkale Köprüsüne dev Türk bayrağı asıldı

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milli iradenin kazandığı Demokrasi Zaferinin 9'uncu yıl dönümünde, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle yapılan etkinlik 'Zaferin Adı: Türkiye' sloganıyla paylaşıldı.

Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Türk bayrağını gururla dalgalandırdığı belirtildi.

Yapılan paylaşımda, İstiklal Marşı'nın "O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak" mısralarına da yer verildi.