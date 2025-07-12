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Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı

Türkiye'den Suriye'ye kara yolu taşımacılığında sefer sayıları 2024'ün ilk 5 ayına kıyasla yüzde 60 artarak yaklaşık 113 bine ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 13:25, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2025 13:14
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Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Aras, Türkiye için Irak ve Suriye'nin çok önemli ülkeler olduğunu belirterek bu minvalde 27-29 Haziran tarihlerinde Türkiye'de ulaşım koridorları üzerine bir forum yapıldığını söyledi.

Aras, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun önemine ve bundan sonraki süreçte Türkiye'ye olan katkılarına işaret ederek "Yaklaşık 40'a yakın ülkeden ulaştırma bakan yardımcıları, bakanlar, bürokratlar katılım sağladılar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da oranın açılışını yaptılar. Forumda koridorların Türkiye'deki önemi bir daha gözler önüne serildi." diye konuştu.

Aras, 2010'da Suriye'de çıkan iç savaştan dolayı Türkiye, Suriye'ye mal taşımalarını gerçekleştirse bile malların Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bırakılıp geri dönüldüğünü ifade etti.

Aras, şöyle devam etti:

"2011 yılından önce Suriye'deki transit taşımalarımız 50 bin sayısındayken 2011'den bu yana da bu sayı durmuştu. Irak için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığımızın ilgili ülkelerin yetkilileri ile görüşmesiyle ciddi mesafe katettiğimizi söyleyebilirim. Özellikle Irak üzerinden transit taşımalarda denemeler yapıldı. Bir transit aracımız İzmir'den yola çıktı ve Körfez ülkelerine gidecek yükü Irak'taki limana bıraktı. Böylece Irak Tır Karne sistemine girdi. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinin de (İRU) bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptığını gözlemliyoruz."

İstanbul'da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda Suriye ile transit taşımalarda mutabakat zaptının da imzalandığını ifade eden Aras, "Bunun, bizim transit taşımalarımız için çok önemli bir konu olduğunu gözlemliyoruz. 2011 yılından önce yapılan 50 bin transit sayısının 3'e, 4'e, 5'e katlayacağına inanıyorum. Çünkü şu anda deniz yolunda problem var. İsrail-Filistin savaşı ile o bölgedeki sıkıntılardan dolayı karayolunun etkili olacağını ve Avrupa'dan gelen yüklerin bizim Irak ve Suriye üzerinden Körfez ülkelerine taşıyacağımızı, buradaki transit taşıma sayısının da sektörümüze çok büyük fayda sağlayacağını bundan dolayı da ülkemize etkili bir şekilde döviz girdisine göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şerafettin Aras, geçen hafta Konya'da 3 transit aracın yüklendiğini; Irak üzerinden Ürdün, oradan da Kuveyt'e gitmek üzere yola çıkarak transit taşımadaki ilk denemelerden birinin yapıldığını aktardı.

"Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Suriye'ye sefer sayıları daha da artacak"

Türkiye'nin Irak ve Suriye üzerinden Körfez ülkelerine transit taşımacılık yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Aras, ulaştırma sektörünün de bunu heyecanla beklediğini söyledi.

UND Başkanı Aras, bu yılın ilk 6 ayının sektör açısından değerlendirmesini yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim sektör olarak Irak ve Suriye'ye yapılan ikili taşımalarda Suriye'ye geçen seneye göre yüzde 3'lük bir düşüşümüz var. Bu düşüşün asıl sebebi ise biz daha önce Suriye'ye gitmekte sorun yaşadığımız için Kuzey Irak'a malları götürüyorduk ve oradan Suriye'ye aktarılıyordu. Şimdi Suriye'deki dinamikler düzelmeye başlayınca aslında Irak'taki o yüzde 3'lük kayıp Suriye tarafına kaydı. Suriye'deki taşımalarımızda yani sefer sayılarımızda 2024'ün ilk 5 ayına kıyasla yüzde 60'lık bir artış var. Geçen sene Irak'a toplamda 493 bin sefer yaparken Suriye'ye 190 bin sefer yapmıştık. Bu sene 2025'in ilk 5 ayında ise Suriye'ye sefer sayımız yaklaşık 113 binde. Bu sayı geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında 70 binlerdeydi."

Aras, ileriki dönemde Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı sefer sayılarının daha da artacağını öngördüklerini belirterek ihracatın çok büyük ivme kazanacağını söyledi.

Türkiye'nin transit taşımacılıkla Avrupa'da üretilen mal ve ürünlerin Irak ve Suriye üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi körfez ülkelerine taşıyacağını anlatan Aras, Türkiye'nin kendi ürettiği malları da yine Körfez bölgesine kolaylıkla ulaştıracağını, bunun da ihracatı artıracağını söyledi.

Aras, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemiz, konumu itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da İstanbul'da gerçekleştirilen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda açıkladığı gibi koridor bir ülke. Böyle olmamızın sebebiyle ben de bir lojistikçi olarak etrafımızdaki problemleri çözersek lojistik sektörünün transit taşımacılığının, turizmden fazla bu ülkeye döviz girdisini sağlayacağına yürekten inanıyorum

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