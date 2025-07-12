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Otomotiv üretimi haziranda yıllık yüzde 7,8 arttı

Otomotiv üretimi 2025 yılı haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarken, otomobil üretimi yüzde 7,1 azaldı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 15:24, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2025 15:18
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Otomotiv üretimi haziranda yıllık yüzde 7,8 arttı

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) raporuna göre, haziran ayında toplam üretim 107 bin 927 adet, otomobil üretimi ise 63 bin 918 adet düzeyinde gerçekleşti.

Haziran ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,0 artarak 122 bin 505 adet oldu. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 6,6 oranında arttı ve 93 bin 676 adet olarak belirlendi.

İhracat otomotivde yüzde 19,8 artışla 90 bin 101 adet, otomobilde yüzde 3,6 düşüşle 49 bin 468 adet olarak gerçekleşti.

İhracat değeri dolar bazında otomotivde yüzde 31,3 artışla 3,34 milyar dolar, otomobilde yüzde 23,5 artışla 1,01 milyar dolar oldu.

İlk 6 aylık veriler

Yılın ilk 6 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemiyle paralel seyretti ve 706 bin 422 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 5 azalarak 439 bin 101 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 722 bin 309 adedi buldu. Yılın ilk altı aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9, hafif ticari araç grubunda yüzde 11 artarken ağır ticari araç grubunda ise yüzde 13 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 56, otobüs-midibüs grubunda yüzde 63 ve traktörde yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti.

İlk 6 ayda ihracat 20 milyar dolara ulaştı

Yılın ilk altı aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 8 artarak 530 bin 322 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 32 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 37 azalarak 5 bin 269 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025'in ilk altı aylık döneminde yüzde 17,6 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk altı aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı 19,7 milyar dolar oldu. Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 12 artışla 5,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 15, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7 oranında arttı.

Toplam pazar ilk 6 ayda 629 bin adedi aştı

2025'in ilk yarısında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 629 bin 56 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 5 oranında artış sağladı ve 488 bin 3 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 2, hafif ticari araç pazarı yüzde 4 büyürken ağır ticari araç pazarında yüzde 8 gerileme yaşandı. 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 29, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 20 olarak gerçekleşti.

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