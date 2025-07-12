Doktorlara Bağ-Kur'dan Çıkış ve Erken Emeklilik Yolu Açılıyor

Sağlık alanında önemli değişiklikler içeren "Sağlık Torba Kanunu" kapsamında hazırlanan yeni düzenleme, özel hastanelerde çalışan binlerce doktorun sosyal güvenlik sistemindeki konumunu değiştirecek. SGK uzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'nde kaleme aldığı yazıya göre, bu düzenleme ile birlikte doktorlara erken emeklilik ve daha az primle SGK'dan emeklilik imkanı doğacak.

2015'teki düzenleme doktorları vergi mükellefi yaptı

Karakaş, 2015 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan bir değişiklik sonrası doktorların büyük bölümünün fatura kesen vergi mükellefi haline geldiğini belirtti. Bu durumun hem doktorlar hem SGK müfettişleri açısından karmaşaya neden olduğunu vurgulayan Karakaş, özel sağlık kuruluşlarının ise bu düzenlemeyi vergi ve prim avantajı sağlayarak gelir kapısına çevirdiğini kaydetti.

Yeni düzenleme: En fazla iki kurumda SSK'lı olarak çalışabilecekler

Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile artık tabip, diş hekimi ve uzman hekimler yalnızca iki sağlık kuruluşunda SSK (4A) kapsamında çalışabilecek. Bu adımın, sağlık hizmetlerinin daha etkin planlanmasını, denetlenmesini ve sosyal güvenlikte bütünlüğün sağlanmasını amaçladığı belirtildi.

Erken emeklilik ve daha düşük prim fırsatı

Yeni sistem sayesinde doktorlar, Bağ-Kur yerine SSK'lı sayılacakları için daha az prim ödeyerek erken emeklilik hakkına kavuşacak. Karakaş bu konuda şu bilgileri verdi:

"Doktorlarımızın büyük kısmı artık Bağ-Kur'dan kurtulacak. En az 1800 gün prim avantajıyla, çok daha cazip şartlarda SGK'dan emekli olabilecekler. Ayrıca yıllık izin, hafta tatili, resmi tatiller ve kıdem tazminatı gibi İş Kanunu'ndan doğan haklardan da faydalanacaklar."

Özellikle 9000 gün Bağ-Kur primi dolduramayan EYT'li doktorların da bu düzenleme sayesinde erken emeklilik şansı yakalayabileceği vurgulandı.