Doktorlara Bağ-Kur'dan Çıkış ve Erken Emeklilik Yolu Açılıyor

MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı
MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı
Aydın'dan Muğla'ya Uzanan 60 km'lik Araç Kuyruğu
Aydın'dan Muğla'ya Uzanan 60 km'lik Araç Kuyruğu
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama
Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi
Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı
Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı
Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı
MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu
MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
Aynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Aynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Erdoğan: Terörle Mücadelede Yeni Dönem Başladı
Erdoğan: Terörle Mücadelede Yeni Dönem Başladı
Akademi giriş sınavı yarın yapılacak
Akademi giriş sınavı yarın yapılacak
Kıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek
Kıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek
Terörsüz Türkiye İçin Meclis Komisyonu Kuruluyor
Terörsüz Türkiye İçin Meclis Komisyonu Kuruluyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
'Uluslararası Filistin Konferansı' BM merkezinde düzenlenecek
'Uluslararası Filistin Konferansı' BM merkezinde düzenlenecek
Polis Memurunun Ailesiyle Geçirdiği Kazada 3 Kişi Öldü
Polis Memurunun Ailesiyle Geçirdiği Kazada 3 Kişi Öldü
Ankara'da otomobil işçi servisine arkadan çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
Ankara'da otomobil işçi servisine arkadan çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerel Kalkınma Atağı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerel Kalkınma Atağı
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı Başladı
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı Başladı
Kredi Kartı Yapılandırmalarında Faiz Sınırı Getirildi
Kredi Kartı Yapılandırmalarında Faiz Sınırı Getirildi
TMSF, TİKA ve Cemevi Başkanlıklarına atama yapıldı
TMSF, TİKA ve Cemevi Başkanlıklarına atama yapıldı
ABD Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG'ye devlet borcumuz yok
ABD Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG'ye devlet borcumuz yok
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel'e soruşturma
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel'e soruşturma
Yönetmelik Yayımlandı: Özel Eğitimde Biyometrik Kimlik Dönemi!
Yönetmelik Yayımlandı: Özel Eğitimde Biyometrik Kimlik Dönemi!
LGS'de İmam Hatiplerden 63 Öğrenci Tam Puan Aldı!
LGS'de İmam Hatiplerden 63 Öğrenci Tam Puan Aldı!
DMM: Terörsüz Türkiye Sürecinde İlgili Kurumlar Eşgüdüm Halinde
DMM: Terörsüz Türkiye Sürecinde İlgili Kurumlar Eşgüdüm Halinde
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Köy tahliye edildi
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Köy tahliye edildi
Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Adım: Tüm Gözler TBMM'de!
Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Adım: Tüm Gözler TBMM'de!
Duruşmalar TRT'de Yayınlanacak mı? Bakan Tunç'tan Açıklama
Duruşmalar TRT'de Yayınlanacak mı? Bakan Tunç'tan Açıklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Doktorlara Bağ-Kur'dan Çıkış ve Erken Emeklilik Yolu Açılıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı İsa Karakaş, yapılması planlanan yeni düzenlemeyle birçok doktorun Bağ-Kur kapsamından çıkarılarak daha avantajlı şartlarla SGK'dan (4A) emekli olabileceğini açıkladı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 15:43, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2025 15:46
Yazdır
Doktorlara Bağ-Kur'dan Çıkış ve Erken Emeklilik Yolu Açılıyor

Sağlık alanında önemli değişiklikler içeren "Sağlık Torba Kanunu" kapsamında hazırlanan yeni düzenleme, özel hastanelerde çalışan binlerce doktorun sosyal güvenlik sistemindeki konumunu değiştirecek. SGK uzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'nde kaleme aldığı yazıya göre, bu düzenleme ile birlikte doktorlara erken emeklilik ve daha az primle SGK'dan emeklilik imkanı doğacak.

2015'teki düzenleme doktorları vergi mükellefi yaptı

Karakaş, 2015 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan bir değişiklik sonrası doktorların büyük bölümünün fatura kesen vergi mükellefi haline geldiğini belirtti. Bu durumun hem doktorlar hem SGK müfettişleri açısından karmaşaya neden olduğunu vurgulayan Karakaş, özel sağlık kuruluşlarının ise bu düzenlemeyi vergi ve prim avantajı sağlayarak gelir kapısına çevirdiğini kaydetti.

Yeni düzenleme: En fazla iki kurumda SSK'lı olarak çalışabilecekler

Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile artık tabip, diş hekimi ve uzman hekimler yalnızca iki sağlık kuruluşunda SSK (4A) kapsamında çalışabilecek. Bu adımın, sağlık hizmetlerinin daha etkin planlanmasını, denetlenmesini ve sosyal güvenlikte bütünlüğün sağlanmasını amaçladığı belirtildi.

Erken emeklilik ve daha düşük prim fırsatı

Yeni sistem sayesinde doktorlar, Bağ-Kur yerine SSK'lı sayılacakları için daha az prim ödeyerek erken emeklilik hakkına kavuşacak. Karakaş bu konuda şu bilgileri verdi:

"Doktorlarımızın büyük kısmı artık Bağ-Kur'dan kurtulacak. En az 1800 gün prim avantajıyla, çok daha cazip şartlarda SGK'dan emekli olabilecekler. Ayrıca yıllık izin, hafta tatili, resmi tatiller ve kıdem tazminatı gibi İş Kanunu'ndan doğan haklardan da faydalanacaklar."

Özellikle 9000 gün Bağ-Kur primi dolduramayan EYT'li doktorların da bu düzenleme sayesinde erken emeklilik şansı yakalayabileceği vurgulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber