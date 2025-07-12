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Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı

Leman Dergisi'nde yer alan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 17:05, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2025 17:07
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Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı

Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çiziminin Leman dergisinde yayımlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Hakkında çıkarılan yakalama kararı gereği, Fransa'dan gelen uçaktan indikten sonra dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Aslan Özdemir, İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Özdemir, soruşturma savcılığında ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli Özdemir'in tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturmanın şüphelilerinden hakkında yakalama kararı bulunan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yurt dışında olduğu ve İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edilmişti.

Başsavcılık bunun üzerine Özdemir'in İstanbul Havalimanı'nda yakalanması için emniyete talimat verilmişti.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, dün Özdemir'i Fransa'dan gelen uçaktan indikten sonra gözaltına almıştı


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