Şırnak'ta bulvara Devlet Bahçeli'nin adı verildi

Şırnak Belediye Meclisi, temmuz ayı oturumunda Hakkari Bulvarı'nın ismini "Devlet Bahçeli Bulvarı" olarak değiştirdi.

Karara yönelik Milliyeti Hareket Partisi Şırnak İl Başkanlığının yaptığı açıklamada, "'Önce ülkem ve milletim' diyerek ömrünü Türki milletine adamış, milli duruşun ve devlet aklının sembolü olan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin adının kadim şehrimizde yaşatılacak olması bizler için büyük bir onu ve gururdur" denildi.

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Bu anlamlı karara vesile olan başta Şırnak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yarka olmak üzere, tüm belediye meclis üyelerine gönülden teşekkür ediyoruz.

Liderimizin adıyla buluşan bu bulvar, birlik ve dirliğimizin yolunu aydınlatmaya devam edecektir."