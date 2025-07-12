Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de ilk yarışı kazandı

İkinci sırayı İtalyan sürücü Nicola Bulega, üçüncülüğü ise yine İtalyan pilot Danilo Petrucci elde etti.

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