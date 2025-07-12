Erdoğan: Ankara'yı sporun başkenti yapmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu aziz millete olan tutkumuzu, sevdamızı, bağlılığımızı bir bir hayata geçirdiğimiz eserlerimizle taçlandırıyoruz. Milli Mücadelenin karargahı olan Ankara'mızı hak ettiği ihtişama kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan Ankara'nın her yerinde kentsel dönüşüm diyerek depreme dayanıklı, güvenli, modern yaşam alanları inşa ediyoruz. Diğer yandan kamu binalarımızla, sokak sağlıklaştırma projelerimizle, cephe yenileme çalışmalarımızla başkentimizi nakış nakış işliyoruz.

Kızılay'ın tam kalbinde tarihle bugünü buluşturan Saraçoğlu Mahallesini çok titiz bir çalışmayla aslına uygun şekilde yeniden inşa ettik. Millet bahçelerimizle, park bahçelerimizle, yeşil alanlarımızla Ankara'ya adeta nefes aldırıyoruz. Belediyelerimizin yeşil alan projelerine, alt yapı yatırımlarına İller Bankamızla tam destek veriyoruz.

Su, kanalizasyon, yol gibi temel ihtiyaç kalemlerinde vatandaşımızın yanında duruyor, projelerimizi hızlıca hayata geçiriyoruz. Sıfır Atık projelerimizle, bisiklet yollarımızla, yeşil yürüyüş yollarımızla Ankara'mızı çevreci, modern, yaşanılabilir bir dünya şehri yapıyoruz.

Yeşil orman örtüsü, yeşili, cennet gibi doğasıyla Kızılcahamam, Ankara'nın sayfiyesi, dinlenme yeridir. Şifalı suları, temiz havası, güzel coğrafyasıyla Kızılcahamam doğa ve sağlık turizminin yanında artık kültür ve kongre turizminin de önemli merkezlerinden biri oluyor. İnanıyorum ki bu güzel ilçemiz gelecekte kültür ve kongre turizminde, ulusal ve uluslararası boyutta büyük projelere ev sahipliği yapacak.

Suyu gibi sıcak, doğası gibi mert insanlarıyla Kızılcahamam, bu ülkenin bekası için mücadeleden çekinmeyen bir karaktere sahiptir. Kızılcahamamlılar vatanperverdir, milli ve yerlidir, bizim dostumuz, kardeşimizdir. İstanbul ve Ankara'dan sonra Kızılcahamam, bizim üçüncü evimiz olarak parti çalışmalarımızın da ana mekanlarından birini oluşturuyor. Kızılcahamam'ı hiçbir zaman unutmadık, unutmuyoruz. Burayı asla ihmal etmiyor, tüm imkanlarımızla sizlerin hizmetinde olmaya gayret ediyoruz."