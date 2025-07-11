Adıyamanlı esnaf: Aşuremizi Başkanımızla yemek isterdik

Adıyamanlı esnaf, belediye tarafından yapılan aşure dağıtımında ev hapsinde olan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yanlarında olamamasına tepki gösterdi. Esnaf, "Abdurrahman Tutdere bugün yanımızda olsun isterdik, şu anda bu aşureyi beraber yememiz bizim için önemliydi ama maalesef gelinen nokta ortada. Mücadele böyle olmamalı. Adam kazanmış artık bu şekilde olmamalı" dedi.

Adıyaman Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla 4 farklı noktada 6 bin kişiye aşure ikramında bulundu. Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen aşure dağıtımı, belediye ana hizmet binası, Demokrasi Parkı, Adıyaman Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi'nde (AKEM) gerçekleşti.

"Bu böyle olmuyor, yazıktır, günahtır"

Etkinlik sırasında konuşan bir esnaf, ev hapsinde tutulan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye destek vererek, şöyle konuştu:

"Esnafız fazla da bir şey söylemek istemiyoruz. Ama yapılanların herkes farkında, kimse de farkında değilim demesin. Abdurrahman Tutdere bugün yanımızda olsun isterdik, şu anda bu aşureyi beraber yememiz bizim için önemliydi ama maalesef gelinen nokta ortada. Söylenecek çok söz var ama yeri ve zamanı değil. Bu böyle olmuyor, yazıktır, günahtır. Bu memlekete, bu insanlara. Mücadele böyle olmamalı, düşmanlık da erkekçe olmalı. Adam kazanmış artık, bu şekilde olmamalı."