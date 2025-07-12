Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 21:24, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2025 21:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye'nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini aktardı