Konya'da silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti
Konya'da akraba oldukları belirtilen iki kişi, sokakta uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 21:58, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2025 21:59
Konya'nın Ereğli ilçesinde akraba oldukları öne sürülen Yılmaz Kaya ve Mustafa Kaya, sokak üzerinde henüz kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırına uğradı.
Açılan ateş sonucu Yılmaz ve Hüseyin Kaya kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz Kaya ve Hüseyin Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.