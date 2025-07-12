Erdoğan'dan şehit ailelerine çağrı: Fedakarlığınız taçlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit ailelerine seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Şehit anaları, şehit babaları! Ellerinizden öpüyorum ve diyorum ki hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. Müsterih olun.

Gelinen nokta ile şehitlerimizin gayesi menzilini bulmuş olacak.

Gazi kardeşlerim! Müsterih olun.

Gelinen nokta ile fedakarlığınız taçlanacak.

Türkiye'yi buraya şehitlerimiz taşıdı, gazilerimiz taşıdı.

Her birine minnettarız ve onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz.

Acıları aşmak kolay olmayacak. Acı hatıraları geride bırakmak elbette kolay olmayacak. Kayıplarımız geri gelmeyecek.

Ama gençlerimiz hayatlarının baharında aramızdan ayrılmayacak.

İnşallah annelerimiz gözyaşı dökmeyecek, evlat acısı yaşamayacak.

Biz ne badireler atlattık, ne tuzakları aşıp bugünlere geldik.

Yaralarımızı sarar, yolumuza çok daha güçlü, çok daha kararlı devam ederiz.

Ülke ve millet olarak bu öz güvene, bu iradeye ziyadesiyle sahibiz.

Hiç kimseyi incitmeden, üzmeden, kırmadan, sürecin hassasiyetine uygun şekilde işin süratle nihayete ermesi için kolaylaştırıcı olacağız; silah teslimini kurulan mekanizma vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz."