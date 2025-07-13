Başkentte 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına soruşturma

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olarak itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam etmektedir. Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada çıkan yangının söndürülmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlatmıştır. Tahliye edilen bina sakinleri, eşyalarını almak için itfaiye ekiplerinin gözetiminde kontrollü olarak evlerine girebilmektedir.

Yangının Yaşandığı Anlar

Binanın 11. katında oturan Serenay Yurdakul, yangın sırasında dışarıda olduğunu ve olay yerine geldiğinde itfaiyenin müdahaleye başladığını belirtmiştir. Yurdakul, "Dışarıdan yardım çığlıkları atanlar oldu. Ateşten değil ama dumandan etkilenen çok kişi vardı." ifadelerini kullanmıştır. Bazı dairelere kapılar kırılarak girildiğini anlatan Yurdakul, "İnsanlar yardım çığlıkları atıyordu, o anlar çok korkunçtu. Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gruplardan herkesi tek tek aradık. Ne yazık ki ulaşamadığımız kişiler oldu." şeklinde konuşmuştur.

Yangın sırasında 21. katta bulunan bir bina sakini ise yaklaşık 2,5 saat boyunca balkonda beklediklerini ve geceyi arkadaşının evinde geçirdiklerini belirtmiştir. Alarm sistemi olmasına rağmen duymadığını, dumandan çok etkilenmediklerini ancak aşağıya inerken itfaiye ekipleri eşliğinde biraz etkilendiklerini ifade etmiştir. Ciddi bir sağlık sorunlarının olmadığını da eklemiştir.

Yangının Nedeni ve Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin soruşturma başlatılmıştır.

tarafından yangına ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Olay yeri incelemesi için 2 cumhuriyet savcısı , adli tıp işlemleri için ise 1 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

, adli tıp işlemleri için ise görevlendirilmiştir. Soğutma çalışmalarının ardından makine, elektronik ve elektrik mühendisleri ile itfaiyecilerden oluşan bilirkişi heyetiyle olay yeri gezilmiş ve rapor hazırlanması istenmiştir.

İlk değerlendirmelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Hayatını Kaybedenler ve Otopsi Süreci

Yangında hayatını kaybeden biri bebek olmak üzere 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Keçiören'deki Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırılmıştır. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının Adli Tıp önündeki bekleyişi sürmektedir. Cenazeler, otopsinin ardından defin işlemleri için ailelerine teslim edilecektir.



