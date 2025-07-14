İkiz Kardeşlere Av Tüfeğiyle Saldırı: 5 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta yaşanan silahlı saldırı olayı, ikiz kardeşlerden birinin hayatını kaybetmesi ve diğerinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saldırıda yaralanan ikizleri hastaneye getiren A.Ç. ile R.Ç.'nin, cinayet zanlısı K.B.İ. ile birlikte olay yerine geldiğini tespit etti. Ardından bir kişinin aracıyla ikizleri hastaneye götürdüğü belirlendi. A.Ç. ve R.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından tutuklandı.

Alınan ifadeler doğrultusunda, K.B.İ.'nin yanında F.A. ve R.D.'nin de olduğu ve olay yerinden birlikte kaçtıkları ortaya çıktı. Ekipler, zanlıların kaçtığı otomobili ve av tüfeğini İlyaslı köyü yakınlarında buldu. Zanlılar, Beylerhan köyü yakınlarında arazide yaya olarak kaçarken yakalandı ve adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Olayın Detayları

K.B.İ. , ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti.

, ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Tartıştığı ikiz kardeşlerin ailesine küfrettiğini öne sürdü.

Hacıkadem Çamlığı mevkisinde ormanlık alanda oturan O.U. (31) ile ikizi O.U. 'ya (31) 12 Temmuz'da av tüfeğiyle ateş edildi.

mevkisinde ormanlık alanda oturan (31) ile ikizi 'ya (31) 12 Temmuz'da av tüfeğiyle ateş edildi. Yaralanan ikizlerden biri hastanede hayatını kaybetti.

İkizleri hastaneye getiren A.Ç. ve R.Ç., olayı gerçekleştirenin K.B.İ. olduğunu belirtti.

Soruşturma Süreci

Ekipler, olay yerinden kaçan zanlıları kısa sürede yakalayarak adalete teslim etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



