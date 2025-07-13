TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?

TBMM Genel Kurulu, enerji ve maden alanları ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren iki kanun teklifini görüşecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle haftalık çalışmasına 16 Temmuz Çarşamba günü başlayacak olan Genel Kurulda, ilk olarak enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Enerji ve Maden Alanlarına Yönelik Düzenlemeler

"Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı" alınmadıkça projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyecek.

alınmadıkça projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyecek. Maden Kanunu'nda yapılan değişiklikle ruhsat bedelinde yüzde 30 indirim yapılacak ve rehabilitasyon bedeli, ruhsat bedelinden ayrıştırılarak ruhsat bedeli kadar bir tutarın rehabilitasyon bedeli olarak ödenmesi zorunlu olacak.

yapılacak ve rehabilitasyon bedeli, ruhsat bedelinden ayrıştırılarak ruhsat bedeli kadar bir tutarın rehabilitasyon bedeli olarak ödenmesi zorunlu olacak. Madencilik faaliyetlerinin zeytinlik alanlara denk gelmesi durumunda, zeytin ağaçlarının taşınmasına ve geçici tesisler inşa edilmesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kamu yararı gözetilerek izin verilebilecek.

Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yürütülen her yıl için, ruhsat sahibinden işletme ruhsat bedeli kadar ayrıca tahsilat yapılacak.

Yeni tesis edilecek zeytin bahçeleri ile taşınacak zeytin ağaçları için Hazine taşınmazlarına ihtiyaç duyulması halinde, uygun görülenler rayiç bedel üzerinden 10 yıl süreyle doğrudan kiraya verilebilecek.

doğrudan kiraya verilebilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için gerekli taşınmazların temini amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 31 Aralık 2030 'a kadar "acele kamulaştırma" kararı alınabilecek.

'a kadar "acele kamulaştırma" kararı alınabilecek. 31 Aralık 2030'a kadar işletmeye girecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin izin, kira ve irtifak işlemlerinde yüzde 85 indirim uygulanacak.

uygulanacak. Enerji ithalatının azaltılması ve yerli kaynaklara dayalı üretimin artırılması için indirimlerin süresi 5 yıl uzatılacak.

Ekonomiye İlişkin Düzenlemeler

Genel Kurul, haftalık çalışma günlerinin haricinde cuma, cumartesi ve pazar günü de çalışacak. 18 Temmuz Cuma günü ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

günü ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Ticari amaçlı döviz alım satımına ilişkin faaliyetler için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin alınması zorunlu olacak.

Faaliyet iznine tabi anonim şirketlere yönelik ücret tarifesi ile verilecek faaliyet izinlerine yönelik ücret tarifeleri hüküm altına alınıyor.

Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişiklik yapılacak.

Verimli yatırımların teşvik edilmesi amacıyla indirimli kurumlar vergisi, en fazla 10 hesap dönemi boyunca ve yüzde 60 oranında uygulanacak.

boyunca ve uygulanacak. Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG ticareti kapsamında LPG satın alabilecek ancak bu LPG'yi başka bir dağıtıcıya satamayacak.

Diğer Gündem Maddeleri

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu , çalışma takvimini belirleyecek.

, çalışma takvimini belirleyecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlenecek ve çeşitli programlar yapılacak.

düzenlenecek ve çeşitli programlar yapılacak. Çarşamba günü, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.



