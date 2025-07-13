BDDK Açıkladı: Kart ve Kredi Borçlarına Yapılandırma Fırsatı
BDDK'nın yeni kararıyla kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarınızı düşük faizle 48 ay vadeye yayabilirsiniz. Başvuru süresi ise sadece 3 ay!
BDDK'nın yaptığı açıklamada, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasının uygun bulunduğu belirtildi. Ayrıca, vade ve başvuru sürelerinin kısaltıldığı, daha az maliyetli ve hızlı bir sürecin öngörüldüğü aktarıldı. Bu düzenleme ile birlikte, borçlu bireylerin finansal yüklerinin hafifletilmesi ve ödeme kolaylığı sağlanması amaçlanıyor. Yapılandırma sürecinin detayları ve başvuru koşulları da açıklamada yer aldı.
Başvuru Süresi ve Koşulları
Başvuru 3 ay ile sınırlı tutuldu. Bireysel müşterilerin, borç yapılandırmasından yararlanabilmeleri için 3 ay içerisinde başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu süreçte, belirli koşulları sağlayan müşteriler yapılandırmadan faydalanabilecekler.
- Dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri
- Anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri
- Daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri
Azami Faiz Oranı
Alınan karar kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını %3,11 olarak belirledi. Bu oran, yapılandırma sürecinde müşterilere uygulanacak en yüksek faiz oranı olacak.