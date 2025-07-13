Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülmektedir. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edilmektedir.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecektir.

Rüzgar Durumu

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Özellikle Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) olması beklenmektedir.

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