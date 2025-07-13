LGS Tercih Süreci Yarın Başlıyor! Son Gün 24 Temmuz
LGS Tercih Süreci Yarın Başlıyor! Son Gün 24 Temmuz
THY'den 4 Ayrı Kategoride Kabin Memuru Alımı
THY'den 4 Ayrı Kategoride Kabin Memuru Alımı
AGS Sınavı Heyecanı Başladı! 411 Bin Aday Ter Döktü
AGS Sınavı Heyecanı Başladı! 411 Bin Aday Ter Döktü
Terörsüz Türkiye Yolunda Gözler PKK Kamplarında
Terörsüz Türkiye Yolunda Gözler PKK Kamplarında
BDDK Açıkladı: Kart ve Kredi Borçlarına Yapılandırma Fırsatı
BDDK Açıkladı: Kart ve Kredi Borçlarına Yapılandırma Fırsatı
TBMM'de Yoğun Mesai: Milletvekilleri Fazla Mesai Yapacak
TBMM'de Yoğun Mesai: Milletvekilleri Fazla Mesai Yapacak
Ankara'da 26 katlı binada yangın: 1'i Bebek 3 Kişi hayatını kaybetti
Ankara'da 26 katlı binada yangın: 1'i Bebek 3 Kişi hayatını kaybetti
Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT'de Yönetim Kurulu Yenilendi
Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT'de Yönetim Kurulu Yenilendi
Nehirde Kaybolan Uzman Çavuştan Acı Haber
Nehirde Kaybolan Uzman Çavuştan Acı Haber
Erdoğan: Ankara'yı sporun başkenti yapmayı hedefliyoruz
Erdoğan: Ankara'yı sporun başkenti yapmayı hedefliyoruz
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı
MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı
Aydın'dan Muğla'ya Uzanan 60 km'lik Araç Kuyruğu
Aydın'dan Muğla'ya Uzanan 60 km'lik Araç Kuyruğu
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama
Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi
Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı
Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı
Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı
MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu
MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
Aynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Aynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Erdoğan: Terörle Mücadelede Yeni Dönem Başladı
Erdoğan: Terörle Mücadelede Yeni Dönem Başladı
Akademi giriş sınavı yarın yapılacak
Akademi giriş sınavı yarın yapılacak
Kıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek
Kıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek
Terörsüz Türkiye İçin Meclis Komisyonu Kuruluyor
Terörsüz Türkiye İçin Meclis Komisyonu Kuruluyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
'Uluslararası Filistin Konferansı' BM merkezinde düzenlenecek
'Uluslararası Filistin Konferansı' BM merkezinde düzenlenecek
Polis Memurunun Ailesiyle Geçirdiği Kazada 3 Kişi Öldü
Polis Memurunun Ailesiyle Geçirdiği Kazada 3 Kişi Öldü
Ankara'da otomobil işçi servisine arkadan çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
Ankara'da otomobil işçi servisine arkadan çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerel Kalkınma Atağı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerel Kalkınma Atağı
Ana sayfaHaberler Terör

Terörsüz Türkiye Yolunda Gözler PKK Kamplarında

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK silah bırakırken, silahsızlanmanın ardından örgütün kontrol ettiği 11 büyük kampın da boşaltılması bekleniyor. Bu kamplar arasında örgütün tepe yöneticilerinin de kaldığı Kandil ve Mahmur da yer alıyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 08:35, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 08:16
Yazdır
Terörsüz Türkiye Yolunda Gözler PKK Kamplarında

Terörsüz Türkiye sürecinde, PKK silah bırakırken, silahsızlanmanın ardından örgütün kontrol ettiği 11 büyük kampın da boşaltılması bekleniyor. Bu kamplar arasında örgütün tepe yöneticilerinin de kaldığı Kandil ve Mahmur da yer alıyor.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre; süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin desteğiyle devam ediyor. 27 Şubat'ta İmralı Cezaevi'nden Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyan PKK, geçtiğimiz günlerde Kandil'de toplanarak kendini feshetti. İmralı'dan gelen görüntülü videoda, "silahları bırakın" çağrısından sonra KCK, silah bırakacak 30 kişilik bir grup belirledi ve grubun liderliğini KCK'nın Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat üstlendi.

Gözler Kuzey Irak'taki Kamplara Çevrildi

Süleymaniye'nin Surdaş nahiyesi yakınlarındaki Casene Mağarası'nda silah bırakmanın ilk aşaması başlarken, gözler Kuzey Irak'taki kamplara çevrildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 47 yıl önce kurulan ve Türkiye'ye saldırılarını Kuzey Irak'taki kamplarda planlayarak gerçekleştiren PKK'nın bölgede kontrol ettiği 11 önemli büyük kampı bulunuyor.

Kuzey Irak'taki En Önemli Kamplar

  • Zap Kampı: Hakkari'nin Çukurca ilçesi karşısında yer alan ve gözle görülebilen bu kamp, örgütün en önem verdiği alanlardan biri olarak biliniyor.
  • Sinat, Haftanin, Gara, Hakurk, Metina, Avaşin-Basyan ve Etruş Kampları: Bu kamplar da örgüt mensupları tarafından aktif olarak kullanılıyor. Hastane, elektrik üreten küçük baraj, eğitim alanları ve cephanelerin gizlendiği mağaralar bu kamplarda yer alıyor.

Kamp Boşaltma Süreci

Terörsüz Türkiye sürecinde, söz konusu bu kampların da silahsızlanma evresinin tamamlanmasının ardından tamamen boşaltılması bekleniyor. Özellikle Zap kampının yanı sıra örgütün kontrol ettiği diğer kampların da süreç içerisinde kapatılması ve kontrolün yerel yönetime bırakılması öngörülüyor.

Kandil, Sincar ve Mahmur Kampları

  • Kandil Kampı: İran-Irak sınırında yer alıyor ve örgütün tepe yöneticileri burada kalıyor.
  • Sincar Kampı: Suriye'ye açılan bu kamp, stratejik öneme sahip.
  • Mahmur Kampı: Musul yakınlarında bulunan bu kampta sadece 15 bin kişi kalıyor ve kontrolü PKK tarafından sağlanıyor.

Bu üç kamp, diğerlerine oranla daha güvenli olması nedeniyle PKK'lıların en yoğun olarak kaldığı alanlar arasında yer alıyor. Süreç içerisinde bu kampların da kapatılması ve kontrolün yerel yönetime devredilmesi bekleniyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber