Tapu Protokolü Krizi: Özcan Deniz ve Ailesi Mahkemelik Oldu

LGS Tercih Süreci Yarın Başlıyor! Son Gün 24 Temmuz
LGS Tercih Süreci Yarın Başlıyor! Son Gün 24 Temmuz
THY'den 4 Ayrı Kategoride Kabin Memuru Alımı
THY'den 4 Ayrı Kategoride Kabin Memuru Alımı
AGS Sınavı Heyecanı Başladı! 411 Bin Aday Ter Döktü
AGS Sınavı Heyecanı Başladı! 411 Bin Aday Ter Döktü
Terörsüz Türkiye Yolunda Gözler PKK Kamplarında
Terörsüz Türkiye Yolunda Gözler PKK Kamplarında
BDDK Açıkladı: Kart ve Kredi Borçlarına Yapılandırma Fırsatı
BDDK Açıkladı: Kart ve Kredi Borçlarına Yapılandırma Fırsatı
TBMM'de Yoğun Mesai: Milletvekilleri Fazla Mesai Yapacak
TBMM'de Yoğun Mesai: Milletvekilleri Fazla Mesai Yapacak
Ankara'da 26 katlı binada yangın: 1'i Bebek 3 Kişi hayatını kaybetti
Ankara'da 26 katlı binada yangın: 1'i Bebek 3 Kişi hayatını kaybetti
Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT'de Yönetim Kurulu Yenilendi
Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT'de Yönetim Kurulu Yenilendi
Nehirde Kaybolan Uzman Çavuştan Acı Haber
Nehirde Kaybolan Uzman Çavuştan Acı Haber
Erdoğan: Ankara'yı sporun başkenti yapmayı hedefliyoruz
Erdoğan: Ankara'yı sporun başkenti yapmayı hedefliyoruz
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı
MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı
Aydın'dan Muğla'ya Uzanan 60 km'lik Araç Kuyruğu
Aydın'dan Muğla'ya Uzanan 60 km'lik Araç Kuyruğu
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama
Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi
Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı
Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı
Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı
MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu
MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
Aynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Aynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Erdoğan: Terörle Mücadelede Yeni Dönem Başladı
Erdoğan: Terörle Mücadelede Yeni Dönem Başladı
Akademi giriş sınavı yarın yapılacak
Akademi giriş sınavı yarın yapılacak
Kıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek
Kıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek
Terörsüz Türkiye İçin Meclis Komisyonu Kuruluyor
Terörsüz Türkiye İçin Meclis Komisyonu Kuruluyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
'Uluslararası Filistin Konferansı' BM merkezinde düzenlenecek
'Uluslararası Filistin Konferansı' BM merkezinde düzenlenecek
Polis Memurunun Ailesiyle Geçirdiği Kazada 3 Kişi Öldü
Polis Memurunun Ailesiyle Geçirdiği Kazada 3 Kişi Öldü
Ankara'da otomobil işçi servisine arkadan çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
Ankara'da otomobil işçi servisine arkadan çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerel Kalkınma Atağı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerel Kalkınma Atağı
Ana sayfaHaberler Magazin

Tapu Protokolü Krizi: Özcan Deniz ve Ailesi Mahkemelik Oldu

İstanbul'da ünlü sanatçı Özcan Deniz'in de adının geçtiği taşınmaz devir protokolü krizi, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşındı. Taraflar, imzalanan protokole rağmen tapuların devredilmediğini öne sürerken; davacı taraf, aldatıldıklarını iddia ediyor. Davalılar ise tüm suçlamaları reddediyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 08:44, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 08:21
Yazdır
Tapu Protokolü Krizi: Özcan Deniz ve Ailesi Mahkemelik Oldu

İstanbul'da ünlü sanatçı Özcan Deniz'in de adının geçtiği taşınmaz devir protokolü krizi, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşındı. Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre, taraflar arasında 2021 yılında İstanbul Zekeriyaköy'deki bazı taşınmazların devrine ilişkin yazılı bir protokol imzalandı. Bu protokol uyarınca, tapuların belirlenen tarihlerde ve koşullarda davacı tarafa devredilmesi gerekiyordu. Ancak protokol sürecinin tamamlanmasına rağmen taşınmazların devri gerçekleşmedi. Davacılar, tapuların devredilmemesini "kötü niyetli ve haksız bir eylem" olarak nitelendirdi.

Tanıkların İfadeleri ve Protokol Süreci

Davacı tanığı Ahmet Başçı, tapu işlemlerine dair önemli detaylar verdi. Başçı, tarafların protokol sürecinde anlaştığını ve kendisinin işlemleri bizzat yürüttüğünü belirtti. Protokolün gereği olarak tapu harçlarının bile kredi kartından ödendiğini vurgulayan tanık, işlemler tamamlanmak üzereyken sürecin karşı tarafça tıkandığını söyledi.

Başçı'nın ifadesine göre, Özcan Deniz'in ailesi de sürece yakından dahildi ve özellikle Uğur isimli bir şahsın işlemleri son anda engellediği iddia edildi. "Uğur Bey işlemleri yapmayacağını söyledi, biz şoke olduk." diyen tanık, kendilerine açıklama yapılmadığını, aksine protokolün gereklerinin yerine getirilmediğini savundu.

Tanıklar: "Her Şey Tamamdı, Vazgeçtiler"

  • Bir diğer tanık Erhan Karataş, protokol kapsamında kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti.
  • Karataş, tapu işlemleriyle ilgili evrakların hazırlandığını, noter işlemlerine kadar gelindiğini ancak son anda tüm sürecin durdurulduğunu öne sürdü.
  • "Ercan Bey devretmesi gereken tapuları devretmedi, bu durum bize zarar verdi." diyerek maddi ve manevi mağduriyet yaşadıklarını vurguladı.

Özcan Deniz'in Savunması

Dava dilekçesinde ve duruşma tutanaklarında en dikkat çeken ifadelerden biri ise Özcan Deniz'e ait. Ünlü sanatçı, protokol sürecinden haberdar olmadığını, hiçbir resmi işlemde yer almadığını söyledi. Deniz, kendisinin değil kız kardeşi Melek Kasap'ın süreçten sorumlu olduğunu iddia etti.

Davalıların Açıklamaları

  • Davalı Deniz Filmcilik şirketinin avukatları, protokolün hukuken bağlayıcı olmadığını, yalnızca niyet beyanı içerdiğini savundu.
  • Yapılan işlemlerin iddia edildiği gibi resmi anlamda yükümlülük doğurmadığını belirten savunma, davacıların süreci abartarak haksız kazanç elde etmeye çalıştıklarını öne sürdü.
  • Evren Deniz'in avukatları ise tüm suçlamaları reddederek tapu işlemlerinin hiçbir zaman şirketleri tarafından üstlenilmediğini, buna dair yazılı bir anlaşmanın da olmadığını ifade etti.
  • "Tapular bize ait değil, devretmemiz de söz konusu değil." diyen davalı vekilleri, davanın reddini talep etti.

Aile Bağı ve Kuzenler Arası Tapu Krizi

Dava dosyasındaki ilginç detaylardan biri de tarafların akraba olmasıdır. Davacı tanıklar, taraflar arasında kuzenlik ilişkisi olduğunu ve bu nedenle sürece güvenle yaklaştıklarını belirtti. Ancak aile ilişkilerinin bozulmasıyla birlikte taşınmaz devri protokolünün çatışmaya dönüştüğü vurgulandı.

Mahkemeden Kritik Karar

Yapılan duruşma sonunda mahkeme, tanık beyanlarının dosyaya yazılı olarak sunulmasına ve eksik harçların tamamlanması için davacıya ihtar gönderilmesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

ATAKAN IRMAK

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber