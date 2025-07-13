Ev Sahibi-Kiracı Kavgası: Suları Kesen Ev Sahibine Dava

İstanbul Kadıköy'de yaşanan bir kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı, savcılığa taşınan ciddi iddialarla gündeme geldi. Bilgisayar mühendisi 28 yaşındaki Sinan S., 2020 yılından beri kiracısı olduğu Şevket P. (56) ile yaşadığı sorunlar nedeniyle şikayetçi oldu. İddiaya göre ev sahibi, evi kendi kullanmak istediği gerekçesiyle kiracının evi boşaltmasını talep etti. Ancak Sinan S., kira sözleşmesinin devam ettiğini belirterek bu talebi kabul etmedi.

Evde Su Kesintisi ve Tartışma

Bunun üzerine geçen yıl temmuz ayında, ev sahibi Şevket P., kardeşi Levent P. ile birlikte kiracının evine gitti. Burada "Evi boşalt, ev bana lazım" diyerek kiracıyı tekrar tahliyeye zorladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Levent P., "Ağabeyim ne diyorsa yapacaksın. Seni burada barındırmam, huzursuz ederiz" şeklinde sözler sarf ederek kiracının üzerine yürüdü.

Olaydan birkaç gün sonra akşam eve dönen Sinan S., evin suyunun kesik olduğunu fark etti. İnceleme sonucunda suyun ev sahibi tarafından kesildiğini öne süren kiracı, karakola giderek hem Şevket P. hem de kardeşi hakkında şikayette bulundu. "Susuz kaldım, huzurum kaçtı." diyen Sinan S., bu durumun kendisini psikolojik olarak yıprattığını ifade etti.

Dava Süreci ve Soruşturma

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişilerin huzur ve sükünunu bozma" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı. İfade veren ev sahibi suyu kendisinin kesmediğini, kiracının da sonrasında evi boşalttığını savundu. Kardeş Levent P. ise sadece tartışmayı yatıştırmaya çalıştığını, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Soruşturma süreci devam ederken, olay kiracı-ev sahibi ilişkilerinde yaşanan sorunların ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.



