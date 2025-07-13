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Akademi Giriş Sınavı tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ikinci oturumu olan ÖABT, Türkiye genelinde ve Lefkoşa'da yoğun katılımla başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 16:30, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 16:37
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Akademi Giriş Sınavı tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından ilk kez gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ikinci ve son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başarıyla tamamlandı.

Sınav, 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 103 sınav merkezinde, 813 bina ve 13.931 salonda gerçekleştirildi.

Bu önemli sınavda adaylara, girdikleri alana göre 50 çoktan seçmeli soru yöneltildi.

Sınav Süreleri ve Katılım Bilgileri

  • İlköğretim matematik, fen bilimleri, matematik, fizik ve kimya/kimya teknolojisi testlerinde: 90 dakika süre verildi.
  • Biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi testlerinde: 70 dakika süre tanındı.
  • Toplam 307.376 aday ÖABT'ye başvurdu.
  • Sınavda 40.820 kişi görev aldı.

Sınav Günü Kolaylıkları ve Engelli Adaylar

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu. Ayrıca, AGS'ye 962, ÖABT'ye ise 615 engelli aday başvurdu ve bu adaylar için uygun sınav koşulları sağlandı.

Kadın ve Erkek Aday Sayıları

MEB-AGS kapsamında ilk oturum olan AGS de bugün saat 12.05'te sona erdi. Milli Eğitim Akademisine girecek öğretmen adaylarına yönelik ilk kez düzenlenen sınava bu yıl 411.805 aday başvurdu. Başvuru yapan adayların 314.150'si kadınlardan, 97.655'i ise erkeklerden oluştu.

Puanlama Sistemi ve Yabancı Dil Öğretmenliği

  • MEB-AGS puanı: AGS puanının %50'si ile ÖABT puanının %50'si alınarak belirlenecek.
  • Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için: AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. AGS puanının %50'si ile YDS puanının %50'sinin toplanmasıyla MEB-AGS puanı hesaplanacak.
  • Yabancı dil alanında: Adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.
  • ÖABT ya da YDS uygulanmayan diğer öğretmen adaylıkları için: MEB-AGS puanı sadece AGS ile oluşturulacak.

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'nin takvimine göre sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak.

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