Kardeş katili son 2 kurşunu 'can çekişmesin' diye sıkmış

Olay, 21 Ocak saat 15.30 sıralarında Aziziye ilçesinin Saltuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan ve Doğuhan Yavuz kardeşler arasında evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşürken, Batuhan Yavuz, tabancayla kardeşi Doğuhan'a ateş etti. Doğuhan Yavuz, vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Batuhan Yavuz ise evden çıkarak, cip ile uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğuhan Yavuz ambulansla kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İHTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olaydan sonra kaçan Batuhan Yavuz'un kullandığı 07 BMC 033 plakalı cipin, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemesinde Kuzey Çevre Yolu'nda olduğu tespit edildi. Telsiz anonsu ile polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Polisin kendisini takip ettiğini fark eden Yavuz, bir süre sonra aracını durdurdu. Ekiplerin, araçtan inmesi için megafonla anons ettiği Batuhan Yavuz, tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Yavuz, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi sonrası 10 Şubat'ta hastaneden taburcu olan Batuhan Yavuz çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NEDEN ATEŞ ETTİĞİNİ HATIRLAMADI

Olaya ilişkin Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık Batuhan Yavuz'un iddianamede yer alan ifadesinde, kardeşiyle aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, olay anında herhangi bir tartışma yaşanmadığını, kardeşine niçin ateş ettiğini de hatırlamadığını söyledi. Yavuz, ifadesinde arkası dönük haldeyken sırtına bir el ateş ettiğini, sonrasında yere düşen kardeşi can çekişmesin diye bir metreden yakın bir mesafeden bir el sırtına bir el de başına ateş ettiğini söyledi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Olayla ilgili tüm delilleri değerlendiren Cumhuriyet savcısı, eylemin Batuhan Yavuz tarafından yapıldığının sabit olduğunu, Yavuz'un alınan ifadesinde de eylemi gerçekleştirdiğini ikrar ettiğini, ilk atıştan sonra Doğuhan'ın yanına gelerek yakın mesafeden 2 el daha ateş ettiği ve bu şekilde kardeşini kasten öldürmeye tam olarak irade gösterdiğini bildirdi. Şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra evde bir müddet kalmasının da soğukkanlı bir şekilde cinayeti işlediğini gösterdiğinin belirtildiği iddianamede, şüphelinin kardeşine karşı ateşli silah kullanarak kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı görüşünü kaydetti. Cumhuriyet savcısı, sanığın eylemine uyan 'Kardeşe karşı kasten öldürme' suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Batuhan Yavuz, önümüzdeki günlerde Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacak.