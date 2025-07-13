LGS Tercih Süreci Yarın Başlıyor! Son Gün 24 Temmuz
8. sınıf öğrencileri için lise tercih maratonu başlıyor. Yerel, merkezi ve pansiyonlu okul seçenekleriyle ilgili tüm detaylar haberde!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 10:45, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 10:47
1 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisi için tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 24 Temmuz tarihine kadar e-Okul üzerinden yapılabilecek. Tercih yaparken, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu dikkate alınacak. Liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek.
Tercih Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Tüm öğrencilerin yerel yerleştirme tercihi yapması zorunlu.
- İlk 3 okulu ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunacak.
- Yerel yerleştirme ile tercih yapacak öğrencilerin ikamet adresi, başarı puanı ve devamsızlık kriterleri dikkate alınacak.
- Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.
- Sınavla öğrenci alan liseler için LGS puanı ve yüzdelik dilim esas alınacak.
- Pansiyonlu okullar için tercih yapmak isteğe bağlı olacak.
Sonuçların Açıklanması
Tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.